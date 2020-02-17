和碩加速南向抗疫 微軟扮推手

新冠肺炎（COVID-19）疫情不止、大陸工廠復工緩慢，促使電子組裝代工大廠加速南向。和碩董事會17日通過斥資1.5億美元、相當於新台幣45億元，成立越南子公司。據了解，微軟正是和碩大手筆投資越南的最大推手，和碩將在越南為微軟組裝Surface系列筆電，以分散和碩蘇州廠復工壓力、降低肺炎疫情帶來的不確定性。

中美貿易戰開打超過一年，代工廠朝東南亞分散風險的態勢已底定，即使近來中美貿易戰稍歇，筆電、智慧型手機等銷售量與產值龐大的類別，暫時都不受輸美關稅影響，代工廠南進策略不變。

更有甚者，中國大陸1月爆發新冠肺炎疫情後，台灣電子業代工廠與供應鏈群聚的華東、華南表訂2月10日開工至今，大部分供應鏈返工率只有三成，另一個台灣電子業重鎮重慶，開工更晚，一線大廠客戶不得不積極尋找B計畫來應變，南進似乎又有加速趨勢。

和碩董事會17日通過將在越南斥資1.5億美元、相當於新台幣45億元，在越南投資設立子公司，資金來源全部為自有資金，和碩表示，越南子公司屬於中長期投資案，在越南購買現有廠房或購地興建自有廠房，比租廠房符合需求。

和碩執行長廖賜政日前表示，今年的資本支出將高於去年的2～2.5億美元、但不到2017年的高點4～4.5億美元，以此來看，越南子公司的投資額可能會就佔全年資本支出不小的比例。

而和碩決定大手筆投資越南，背後的原因之一正是微軟。業界人士透露，其實對於去年微軟、索尼等大客戶「暗示」、「強烈希望」和碩在越南設立生產據點的期許，和碩一開始不是很積極，直到第四季才改變想法，並首度鬆口正在評估越南設廠事宜，並將為了微軟在越南生產Surface筆電。尤其，和碩的微軟代工訂單以蘇州廠為生產主力，沒人料得準新冠肺炎疫情何時告終、對供應鏈與組裝產能的影響有多長，連帶使蘇州廠產能回升速度也難以預料，都讓和碩必須更加緊面對疫情、提出可行的B計畫。

目前和碩在已經在印尼巴淡島擁有自建廠房與承租而來的廠房，兩者皆以生產網通產品為主，另外，和碩去年第四季也已經在越南租下廠房，搶快為Google代工智慧音箱系列產品。