疫情影響半導體業？台積大陸員工曝現況

大陸工廠近日陸續開工，半導體產業受疫情影響成為市場焦點。陸媒報導，對半導體產業來說，短期內影響有限，由於行業特殊，晶圓製造廠採用無塵潔淨室且全年無休，大部分屬於正常運轉，晶片設計業則實施遠端工作，封測業可能會是產業鏈受到較大影響的一環。

第一財經報導，台積電南京廠員工表示，目前工廠沒有停工，「廠裡說不定比外面安全，進出都量體溫，每天量三次還要匯報，全程戴口罩（公司提供），並配給每個人消毒水。」該員工表示，晶圓自動化程度很高，真正線上的工人很少，不過人力和物料或多或少有影響。大陸最大晶圓代工廠中芯國際2月3日表示，生產營運正常，員工零感染。

反觀封測業可能受到的衝擊較大。第一財經指出，與晶圓廠不同，封測廠春節期間會休息幾天進行設備維護，一名封測業員工坦言，目前的開工率很低，「回來的都要居家觀察14天，沒回來的就回不來。」此外，日月光在近日的財報會議上也表示，即使延長工時，也不足以彌補勞動力短缺，日月光位於大陸工廠的開工率仍不理想。

而晶片設計業大多在2月10日復工，部分企業在3日就實施遠端工作模式，受疫情影響相對較小。

西部證券在一份研究報告中指出，短期疫情不會改變大陸半導體發展局勢，在5G創新、國產替代等強邏輯推動之下，行業長期發展趨勢不減。

（中時電子報 徐慈薇）