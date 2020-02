手機電力吃緊免驚 超級省電模式即將來臨

說到現代智慧型手機的最大缺點,無法像過往傳統的功能手機(feature phone)那樣擁有好幾天的電池續航力這一點,肯定會被點名。因此手機作業系統廠商與手機廠,都不約而同為智慧型手機研發低耗電模式(或稱low power mode),不過這樣很可能還是難解電力的燃眉之急。據了解,Google可能正在為Android系統研發超級省電模式,或許就是為此需求而生,Pixel 5系列新機有機會能率先支援!

《XDA》開發人員Mishaal Rahman發現,AOSP(Android Open-Source Project,Android開放原始碼計畫)的最新代碼顯示,將會在未來的Android版本中加入超低功耗模式(Ultra low power mode),且很可能會被添加到即將推出的Pixel手機裡(推測是Pixel 5系列而非指Pixel 4a)。

Speculation: “Ultra low power” mode may be a feature of the Pixel 5. This commit was just submitted to AOSP by a “System Power Engineer” at Google.https://t.co/KEDUdTPIi8

It’s a generic implementation without framework hooks for now, but that’ll likely change soon.

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 10, 2020