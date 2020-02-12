半導體景氣下半年反彈可期 SEMI：估年成長5%

武漢肺炎疫情蔓延，SEMI認為可能對短期產業景氣造成衝擊，不過，6月疫情若能舒緩，下半年全球景氣反彈可以期待，全年半導體產業景氣可望成長5%。

國際半導體產業協會（SEMI）產業研究總監曾瑞榆今天表示，去年半導體產業面臨庫存調整、總體經濟趨緩與貿易糾紛3大衝擊，設備市場下滑約8%，元件市場也下滑12.1%。

曾瑞榆說，半導體庫存問題自去年第4季起，至今年1月已有改善，雲端服務業者資本支出去年下半年有回溫跡象，對伺服器記憶體需求有利。

智慧手機去年銷售優於預期，曾瑞榆表示，今年在5G帶動下，可望維持不錯表現。車市雖然低迷，不過，隨著汽車半導體含量持續增加，車用半導體市場依然可以期待。

曾瑞榆指出，中國大陸占全球半導體市場高達35%，占全球智慧手機、個人電腦與電視銷量約25%。中國大陸廠商復工時間，當地封城情況及強度是武漢肺炎疫情對產業影響最大的隱憂。

曾瑞榆表示，根據嚴重急性呼吸道症候群（SARS）經驗，當年下半年半導體景氣強勁成長，全年成長高達17%，預期這次武漢肺炎疫情雖可能對短期產業景氣造成衝擊，不過，今年下半年產業景氣可望反彈。

綜合各家研調機構對今年半導體產業景氣預估，曾瑞榆說，今年半導體產業成長率落在5.5%至10%區間，平均成長率約7.7%，預期今年半導體產業應可成長5%。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。