缺工又缺料 關鍵元件急單湧現

隨著各ODM／OEM廠及系統廠的大陸營運據點在2月10日起陸續復工，缺工缺料問題浮上檯面。其中，缺工問題將因疫區14天隔離期結束而在月底獲得紓解，但庫存水位在去年底大幅下降的DRAM、CMOS影像感測器（CIS）、被動元件、面板等關鍵元件，則出現嚴重缺貨危機。業界指出，陸廠復工之後採購及回補庫存訂單紛飛，關鍵元件急單湧現，市場提前進入復甦循環。

在農曆春節前夕大陸武漢新冠肺炎爆發，疫情持續升溫，導致ODM／OEM廠及系統廠的大陸工廠延後復工。雖然在停工期間到開始復工，仍有人力短缺及物流不順的外在環境問題有待解決，但近幾年來許多工廠的自動化程度大幅提升，多數工廠仍有留守人員維持產線基本運作，所以在低產能的運作但又無法進貨的情況下，關鍵元件庫存水位快速下降。

陸廠復工之後的首要問題是缺工，但非重大疫區的員工返回工廠，只要經過14天的隔離期結束就可上工，因此業界認為缺工問題在月底應可大大獲得紓解。不過，關鍵元件的短缺就沒有辦法快速回復，特別是包括DRAM、CIS、被動元件、面板等重要零組件，去年底市場庫存已大幅下降，市場供給明顯吃緊，所以要在第一季底前把停工期間的物料一次拉足的難度很高。

CIS自去年下半年就已缺貨，上半年包括索尼、三星、豪威等前三大廠雖持續增加產能，但仍無法有效滿足市場需求，特別是許多手機組裝廠早已移出大陸轉向越南或印度等地設廠，大陸當地手機組裝廠停工，只是導致手機市場占有率洗牌，並沒有造成斷鏈問題。而隨著陸廠復工重啟拉貨，CIS缺貨問題持續，上半年恐無法有效解決。

DRAM市場經過一年半的庫存調整，去年第四季下旬已經趨於供需平衡，今年以來包括桌機、筆電、智慧型手機等的DRAM搭載容量翻倍，導致市場庫存去化加速。如今陸廠復工後開始對DRAM擴大採購及回補庫存，市場供給吃緊將延續到第二季，現貨價及合約價看漲，包括南亞科、威剛等業者可望直接受惠。

再者，大陸面板廠雖提早復工，但缺工缺料導致產能利用率無法拉升，台灣及韓國的面板廠產能早被預訂一空，所以大陸面板廠無法即時提高產出。在ODM／OEM廠或系統廠的大陸工廠復工後，面板缺貨問題浮上檯面，面板市場已由賣方市場變成買方市場，價格也同步上漲，有助於友達及群創的營運表現。

被動元件去年第四季已供給吃緊，新冠肺炎影響被動元件大陸廠生產，但ODM／OEM廠及系統廠的成品庫存仍持續下降。隨著陸廠復工後的急單湧現，被動元件短期內仍無法全產能供貨，預期第一季底前仍會是供不應求情況，包括電阻、電容等被動元件價格也因此水漲船高，法人看好國巨、華新科等業者將直接受惠。