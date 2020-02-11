無懼疫情 三星旗艦新機如期亮相

不畏新冠肺炎，三星發表會準時登場，旗艦機種Galaxy S20系列共三款新品與三星第二款折疊手機Galaxy Z Flip同場亮相，Z Flip折疊後僅有掌心大小、並是三星首款使用超薄可折式玻璃材的螢幕，S20系列主打相機與錄影功能，不僅全力列支援8K錄影，最高階的S20 Ultra更搭載1.08億畫素主鏡頭、支援100倍混合變焦。三星不諱言疫情讓新機供應有挑戰，但台灣供應應該不受影響。

在武漢肺炎疫情不斷蔓延、愈來愈多大廠宣布從MWC撤展的同時，三星仍按原訂計畫，在舊金山發表旗艦機種Galaxy S20系列與該公司第二款採用可撓式螢幕、首款上下折疊式智慧型手機Galaxy Z Flip。

雖然UNPACKED在11日正式發表，三星就已經讓Z Flip在奧斯卡頒獎典禮的廣告中露臉，以引發話題，而比起去年亮相的全球首款折疊手機Fold，可撓式螢幕以薄膜作為保護層是延後上市、更改設計的原因之一，Z Flip則使用超薄可折式玻璃，轉軸則是雙凸輪結構，三星表示，該轉軸的實際測試開合次數可達20萬次，以每日100次開合計算，使用時間可長達5年，轉軸處並以微高度切割技術處理的尼龍纖維，阻擋灰塵與污垢進入可撓式螢幕的背面。

三星並指出，Z Flip轉軸的無段式設計則像筆電一樣，可以放在桌面上、隨意在許多角度停留，進行免持自拍或直播，至於在Galaxy Note系列出現多工視窗，也沿用至Z Flip，換言之，可以一面直播或自拍、一面看Netflix或網購。

旗艦機種S20系列今年也維持推出3款機種，包括最入門的S20，以及S20+、S20 Ultra，比起去年Note 10僅主打錄影功能，今年的S20系列則同步著墨於拍照與錄影，尤其是S20 Ultra主鏡頭的四鏡頭主相機，其中的廣角鏡頭的畫素高達1.08億，主相機的鏡片採用與潛望式設計相似的構造，讓S20 Ultra光學變焦可達10倍，光學與數位的混合變焦更高達100倍，另外，S20全系列三款機種都支援8K錄影，，也都會推出5G版本。

三星許多零組件、包括旗艦機種的金屬中框在內，都是中國業者供應，新冠肺炎疫情導致中國各地工廠就算順利開工，開工前半個月多數生產線員工都在隔離觀察中，對新機供貨很難不造成影響，對此台灣三星表示，疫情對全球每個品牌都有影響，目前台灣跟總部爭取到的新機數量與先前規劃一致，新機的供貨應不會產生太大影響，舊機則因農曆年前適逢銷售旺季、備貨充足，一季之內台灣銷售不會有明顯影響。

而在上市時間方面，三星表示，S20系列將在3月6日起開賣，Z Flip則預計從2月14日起在美國、南韓等14個市場上市，台灣三星目前正在評估Z Flip是否登台，近期內會有結果。