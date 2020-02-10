國巨傳3月漲價30%

由於庫存水位太低，加上稼動率沒有跑滿、墊高成本，業界傳出，國巨擬針對通路商、EMS客戶調漲電阻、電容價格，第一波平均漲幅約30％，成為記憶體、面板之後，因為肺炎疫情而調價的零組件，也打破被動元件十年漲價一次的循環慣例。

國巨對價格策略不予評論，而華新科則認為產能還有餘裕，沒有漲價計畫。

業界傳出，國巨已口頭通知客戶，漲價品項涵蓋電阻、電容，漲價對象則包含通路商、EMS客戶，除了庫存跌破表之外，國巨蘇州廠所在地已形同封城，縱然已於10日復工，人員招募卻必須在2月20日後另待放行通知，整個第一季恐因缺工因素，拖延產能開出。

此外，業界也分析，國巨目前的稼動率已墊高製造成本，透過價格調漲，略可削弱成本壓力，彌補出貨量的下滑。

業界也傳，新價格最快自3月1日生效，接受新價格的客戶可望優先配貨，除了常用料價格調漲之外，特殊規格品項一般高於常用料，常用料若能一舉調漲，特殊規格品將連動。

國巨在MLCC擁有4萬個規格，電阻也有高達2萬個規格，客戶廣及3,000家，沒有品牌不跟國巨做生意，無論是規格數量、產能規模、客戶結構，均與國內第二大廠拉開差距，尤其是電阻，日、韓沒有產能可以救急，大塊的產能集中在大陸，這一波電阻庫存衰退速度超過MLCC。

國巨年前的庫存水位就已難以配貨，成品庫存均低於50天，接下來蘋果SE2、5G手機備貨潮即將展開，下半年還有2020東京奧運，需求幾乎沒有冷場，但是產能卻開不出來，國巨率先以價制量。

國巨的動作也有價格定錨效果，畢竟其在中階MLCC、晶片電阻上為全球第一大廠，韓系大廠跟或是不跟，就看國巨與客戶議價的狀況。