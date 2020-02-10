電信三雄1月每股獲利 台灣大勝中華電稱王

台灣大 元月EPS為0.41元

台灣大（3045）10日自結1月份合併營收108.1億元，營業利益15.6億元，稅後淨利11.6億元，稅後EPS為0.41元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，1月份受惠於momo電子商務持續表現亮眼，加上資訊與通訊業務、物聯網和雲端服務營收維持良好成長動能，抵銷行動業務營收下滑之趨勢，合併營收年成長3％。

獲利方面，該公司致力於成本費用的合理化有成，並在有線電視折舊持續下降的助益下，各業務營業利益皆呈現年成長，整體合併營業利益年增4％，並已連續三個月呈現年成長。

中華電信 元月EPS為0.39元

中華電（2412）10日公布自結營收概況。1月合併自結營收為167.0億元，較去年同期減少，主要因為行動銷貨收入減少且固網語音營收持續下降，資通訊專標案整體營收則與去年同期持平。

營業成本及費用為129.2億元，較去年同期減少，主因商品成本隨銷貨收入下降而減少。營業淨利為37.8億元，稅前淨利為38.1億元，歸屬於母公司業主之淨利為29.9億元，每股盈餘為0.39元。

與第一季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

截至1月底止，中華電信光世代寬頻用戶數為361.9萬戶，60Mbps以上的客戶數215.5萬戶，其中，100Mbps以上客戶達159.2萬戶。MOD客戶數達208.6萬戶，行動通信總客戶數達1,065.2萬戶。

遠傳電信 元月EPS為0.23元

遠傳電信（4904）10日公布1月自結營利概況，合併總營收68.19億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為23.48億元與7.35億元，單月每股盈餘 （EPS）0.23元。

遠傳數位轉型效益持續發酵，1月份新經濟營收延續強勁成長動能，較去年同期成長27％，其中，資通訊業務營收年成長幅度高達121％，包含物聯網營收年增長率高達214％。遠傳表示，未來將持續深耕「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端與資安關鍵技術力，協助企業夥伴創新升級。

另外，遠傳行動通訊業務表現搶眼，月租型用戶數不僅維持正成長，月租型客戶流失率更創下歷史新低。遠傳表示，該公司正積極推動服務轉型，從實體通路、客服中心到網路門市，以多元管道提供顧客全方位的優質服務；並針對不同族群需求，攜手便利超商洗衣專家潔衣家、全球線上訂房領導品牌Booking.com等合作夥伴，推出跨領域創新服務，成功提升客戶體驗，為營運表現挹注成長力道。

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