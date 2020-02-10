蔡英文：5G時代 為智慧城市帶動更多可能性

總統蔡英文今日前往桃園出席「2020 ICF Top7國際智慧城市頂尖論壇」，她指出，台灣會持續推動數位經濟發展，特別是面對5G時代的來臨，政府已經完成法規制定和政策預算的編列擬定。今年我們就會完成第一波釋照的作業，台灣即將會和日本、韓國、美國等主要國家，正式同步進入5G時代。相信5G的應用，也一定會為智慧城市創造更多新的可能性，也為城市治理提出更多新的解決方案。

蔡英文恭喜桃園市，做為亞洲矽谷計畫的核心，在去年榮獲 ICF全球智慧城市首獎。這表示桃園市把智慧科技應用在城市治理的實踐和用心，已經受到國際上的肯定，她也特別恭喜鄭文燦市長。

用科技解決市民的需求，帶動城市的發展，就是「智慧城市」最大的意義。蔡英文非常同意鄭市長所說的，最好的科技，不只是最高的科技，也應該是最「好用」的科技。在桃園市，已經看到許多具體的做法和成效。

透過數位科技的方式，桃園市讓市民朋友對施政預算的規劃執行，有更多的參與。透過遠距醫療，也讓偏鄉的民眾，可以有更好的醫療品質。

蔡英文指出，透過視訊科技的應用，新住民、移工朋友的需求，也可以即時的被翻譯、被了解。在桃園的青創基地，也透過AR、VR跟無人機、無人車的產業聚落群聚，加速創新的進程。希望桃園市在智慧城市上的成果，可以推展到其他城市，帶動整個國家的進步發展。

過去3年多來，我們持續邁向「數位國家、智慧島嶼」的目標。面對這波數位革命的浪潮，我們已經積極投入資源，鬆綁法規，鼓勵創新，全力加速產業升級和結構轉型。

台灣也持續打造更完備的寬頻網絡基礎建設，消除城鄉的數位落差，提供更平等的數位機會，讓更多元的社會族群，不論身處在甚麼地方，都有機會發聲，也都有機會參與公共政策的討論跟對話。同時我們也投入資通安全的建設，連結中央和地方，讓數位國家的建設成果，能得到安全的防護。

台灣推動智慧醫療和智慧交通的發展，透過資訊服務的應用，可以把整個城市的資源和機會，還有民眾的問題跟需求，做最快速的盤點，同時也達到最有效的配置。

蔡英文舉例，因應武漢肺炎疫情，透過「疾管家」這個LINE的官方帳號，讓民眾可以收到最正確的資訊，也能夠即時查到附近藥局的口罩存量，對於防疫物資的調節，也有非常大的幫助。

接下來，台灣會持續推動數位經濟的發展。面對5G時代的來臨，政府已經完成法規制定和政策預算的編列擬定。今年我們就會完成第一波釋照的作業，台灣即將會和日本、韓國、美國等主要國家，正式同步進入5G時代。相信5G的應用，也一定會為智慧城市創造更多新的可能性，也為城市治理提出更多新的解決方案。

政府會結合中央和地方的力量，繼續促進智慧城市的發展，透過這次的論壇，與會貴賓提供的寶貴經驗，也將作為施政的重要參考。

共機頻繁擾台 蔡英文：此時應趕快控制肺炎疫情

針對新型肺炎疫情期間，共軍軍機24小時內2度繞台等議題，總統蔡英文認為，在這段時間，大家最在意的事情還是防疫，相信中國疫情也是全世界關注，他們要忙的事情確實也很多。

蔡英文呼籲，在這個時候做這些軍事的動作確實是沒有意義，也沒有必要。共機繞台的整個過程當中，台灣的F-16戰機都有全程伴飛監控，也會持續監控整個台海狀況。因此請國人放心，我們都有隨時監控及掌握，也會持續加強我們的國防及與其他國家的合作。

蔡英文向中國喊話，在這個時候，最重要的是趕快把疫情控制住，讓整個區域跟全球面臨疫情的這種緊張狀態，可以緩解下來。

WHO下周「全球研究及創新論壇」，將邀請台灣「線上參與」，蔡英文指出，「線上參與」只是第一步，台灣也將持續爭取，希望能以「實質參與」為目標，持續努力。對於這段時間以來有很多友邦與主要國家發言支持台灣，台灣要利用這個機會來表達感謝之意。

另外，滯留湖北的台灣血友病童，海基會與台商傳送藥物救急，蔡英文表示，大家也用盡所有辦法，讓這個病患可以即時取得用藥，這當中有很多人的參與，也有很多人的幫忙，尤其是有幾位台商朋友的熱情幫忙，我們在這裡表達對他們的感謝。

至於包機的事情，蔡英文指出，台灣還是持續在跟對方溝通。台灣的原則不變，初心也不變；也就是弱勢優先、檢疫優先的原則不變。至於初心，也就是要讓整體防疫工作能夠周全，人民的生命財產要做最好的保障，把全體國民照顧好，所以我們將會秉持這些原則，持續跟對岸來溝通，希望很快可以達到共識。

最近民眾以為衛生紙的原料與口罩相同，因此去搶購衛生紙，蔡英文表示，衛生紙的原料跟口罩的原料是不一樣的；衛生紙的原料是紙漿，口罩的原料是不織布，原料的供給都沒有問題，也不會發生短缺的現象，所以國人不必要恐慌衛生紙的問題。在疫情緊張的期間，她要告訴國人，在這個時候我們最不需要的，就是不正確消息的傳播，希望大家不要輕易相信沒有經過證實的資訊，主管機關也會在這個階段特別注意這些不正確資訊的來源，跟它流通的情況。

觀光產業受到新型肺炎衝擊，蔡英文指出，開春的時候，就召開國安高層會議，在會議上已經做成決議，對於這次受到疫情衝擊的觀光產業與其他產業，都必須拿出有效措施來紓困、來緩解，也希望透過這個機會，讓產業能夠轉型、能夠升級。這整套的作業，行政院與交通部都非常積極地在做，她相信很短的時間內都會提出具體方案。