國巨樂 蘇州、東莞廠今復工

國巨（2327）獲得大陸主管機關核准，並取得核准函，蘇州廠、東莞廠今（10）日確定復工，在一片遞延復工聲浪中，成為少數亮點。然而上周末從大陸各地電子廠回報的情況來看，業界謹慎看待這一周電子廠的復工進度。

國巨蘇州廠在當地是排名前五大企業，該公司已經獲得主管機關核准函，蘇州廠、東莞廠確定今日復工，由於各公司的復工申請必須在五天之前提出，目前大陸各地方政府均以防疫的考量為優先，獲准復工的廠商少見。

而蘇州廠復工之後可以開出多少產能？國巨表示，難以預估。

上周末，電子廠復工的消息紛雜，大陸各地政府機關因應防疫需求，相繼傳來要求企業再遞延復工的消息，國巨發言管道雖然不對此做出評論，但是從主、客觀條件來看，業界認為，這一周絕大多數的電子廠有可能還是「動彈不得」，多數台幹也暫停到中國的差旅，持續滯留在台。

而大陸華強北的通路商也有自主延後上班的情況，由於製造端復工進度不一，已有當地通路商如「都會電子市場」發出公告，自主延後上班日至2月17日。

被動元件歷經去年一整年的庫存消化，大中華區的庫存自去年下半年開始，已經漸入健康水位，非中國區的客戶庫存調整狀態約落後一季，目前製造商的成品庫存都不到50天，國巨原定去年第四季以及今年第一季重啟稼動率至50％、70％，受到缺工因素影響，上一季就已經落後，這一季不僅缺工，再加上疫情衝擊，復工之路迢迢，要達成原定目標恐添變數。

國巨蘇州廠約佔集團產能70％，台灣廠則佔30％，東莞廠則以被動元件後段包裝產能為主，國巨在1月營收新聞稿中雖提及10日復工，但是除了原有的加班人力之外，還能額外開出多少產能？還有待觀察。

國巨上周公布1月營收，較去年12月成長1.3％，優於市場預期。