5G國家隊登MWC 大搶國際訂單

台灣5G產業鏈挺進MWC，由經濟部工業局、工研院及中華電信領軍，在MWC設立「台灣館」參展。工研院表示，這是台灣第一次在國際舞台集結5G上中下游廠商，展示從晶片、交換機、伺服器、小型基地台、到AR／VR終端產品完整的5G產業鏈，將登板MWC爭取國際訂單。

2020年為全球5G商轉最重要的一年，加上台灣是全球5G產業的供應鏈重鎮，除了聯發科、智易、中磊、正文、合勤等廠商以個別獨立參展外，「台灣館」集結了中華電、力晶、智邦、明泰、信驊、云辰、威強電、亞勳合計超過十家廠商聯合參展，MWC成為台廠爭取5G國際訂單的重要跳板，相關5G概念股若能在MWC爭取到國際訂單，將挹注各公司未來營運動能。

MWC為全球通訊產業最具權威的展覽，由GSMA協會主辦，GSMA是由全球近800家電信公司、及超過200家終端設備製造商、軟體公司、電信設備商、網際網路業者、媒體與娛樂業者商所共同組成，MWC一向是觀察全球行動通訊產業發展、及全球資通產業發展趨勢的風向球。

不過新型肺炎疫情持續發展，LG、中興、愛立信等多家國際大廠、台灣遠傳電信陸續宣布撤展，成為MWC能否順利舉行的最大變數，但GSMA仍宣布照常舉辦，並預估今年約有1,500多家廠商參展。

中華電信組成的5G領航隊是國內第一支5G國家隊，將由執行副總經理林國豐帶隊，集結了5G國家隊的部份成員在「台灣館」參展，預定展示中華電信研究院以MEC技術為核心的最新5G應用，以及以Live實況展現緊急通信救援系統、AR／VR應用，合作廠商包括瑞昱應用在SDN交換機的IC晶片、明泰支援MEC的小型基地台、雷虎科技與中華電信合作「空中基地台系統」的無人機應用。

中華電信自行研發、應用在取締闖紅燈或跨越黃線的AI人臉辨識系統也將在MWC首度發表。

多家廠商將最新研發的產品以MWC為首發站，備受矚目。工研院指出，力晶規劃由集團創辦人黃崇仁帶隊，全球首顆整合處理器和DRAM的運算記憶體技術平台，將首度在國際舞台亮相。

另外，智邦將透過旗下負責全球品牌的獨立子公司鈺登展出5G高階交換器，信驊科技的360度六鏡頭全景影像處理晶片及360度相機，威強電工業的5G虛擬伺服器NFV都將首度爭戰MWC備受矚目，亞勳科技的V2X車聯網解決方案，則是台灣第一次在MWC展示車聯網應用，云辰電子開發的智慧居家攝影機已打入歐洲電信公司通路，這次透過參展吸引更多國際訂單。

愛立信當媒人 5G技術合作將贏過4G

愛立信在全球拿到超過80個5G網路合約，包括同意公布的Vodafone、Verizon、AT&T、SK、KT，其中33個網路已提供商轉服務。台灣愛立信技術長姚旦表示，在3G／4G時代，愛立信與台廠合作主要在基地台、手機終端、晶片等，5G與台廠的合作超出網路設備及手機終端的合作範圍，擴大至特定工業運用、特定終端如機具、車聯網。

愛立信強調，台廠拿到的5G訂單，有些是透過愛立信直接採購，有些則因電信商指定合作，例如聯發科及亞旭就是愛立信的電信客戶直接要求合作。

為維繫與台廠在5G緊密合作關係，拓展物聯網及5G生態系的應用發展，台灣愛立信已成立首座5G測試專用的「5G測試暗室」（5G Chamber），協助電信商與終端設備供應商偵測和解決網路相容性問題。

高通預估2035年之前、全球電信商每年投資2,350億美元布建或強化5G網路。外資法人表示，5G先期商機來自全世界的電信公司積極布建5G網路，武漢疫情或將延緩5G網路建設但不影響長期5G建網計畫，而愛立信、諾基亞、華為等全球前三大電信設備供應商無疑是最大受惠者，而愛立信、諾基亞、華為的5G供應鏈將全面受惠，台廠更是三大電信設備商的供應鏈重鎮，5G商機可期。

儘管國際大廠陸續宣布將從MWC撤展，但主辦單位GSMA仍表示MWC將於2月24日如期舉辦，台灣愛立信認為，MWC會看到5G產業幾個比較重大的趨勢，包括5G發展將比4G來得快很多，從愛立信2020年元月發布的終端訊息看出，光5G終端在最近一個季度，廠商宣布要上市的產品就比4G第一年要上市的產品多了N倍的驚人數字，且產品不是由一個晶片組成而是由四個晶片組合而成，光智慧手機就有幾十款。

姚旦認為，MWC應該會看到下半年預定問世的第三代晶片問世，晶片廠商可能會在MWC宣布最新支援3GPP R16技術的第三代晶片。

另外，GSMA最新資料顯示，截至2019年12月，支援5G的產品就有16類，包括手機、頭載式裝置、熱點、PC、無人機、平板電腦、智慧電視、USB終端、自動販賣機、路由器、交換機等高達199款消費性電子商品將商品化，其中真正販售的有47款，這還僅止於消費端商品，其它還有工業發展的相關終端產品會在MWC現身。