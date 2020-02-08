臉書谷歌傳放棄香港 海底電纜計畫改連台菲

媒體報導，臉書（Facebook）和Google上週已向美國政府申請重啟美國到菲律賓、台灣的海底電纜。臉書今天未證實或否認此事，僅表示將在執照許可方面尋找適合的管道；Google回應，目前無法評論。

臉書向中央社記者表示，臉書將持續為共同擁有的美國與亞洲之間的海底電纜，在執照許可方面尋找適合的管道，為兩地更多人提供更快更安全的網路服務。

國外媒體TechCrunch報導，根據一份上週向美國聯邦傳播委員會（FCC）遞交的文件，臉書和Google已申請重啟連接美國與菲律賓、台灣的太平洋光纖網路（Pacific Light Cable Network，PLCN），似乎有意放棄連接到中國和香港部分。

報導指出，全球有約380條海底電纜乘載超過99.5%跨海數據傳輸，每當用戶造訪國外網站或寄送電子郵件到國外，都須使用海底的光纖網路。

報導也說，2017年宣布建置計畫時，總長1萬3,000公里的PLCN被宣稱是首條直接連接香港和美國的海底電纜，允許Google和臉書能快速且安全地連結位於亞洲的資料中心；原本這條海纜預計2018年夏季開始商用營運，卻因監管爭議而延宕。

（中央社）

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