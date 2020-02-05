盛群迎急單 耳溫槍MCU熱銷

微控制器（MCU）廠盛群（6202）5日召開法說會，盛群表示，自春節開工至今，累計接獲260萬套耳溫槍MCU訂單，且客戶皆願意額付費改以急單生產（hot run），預期後續除了耳溫槍MCU訂單有機會持續增加之外，非接觸式的溫度感測、清潔用品等相關MCU需求可望逐步升溫。

武漢肺炎成為市場當前的關注焦點，相關防疫物資需求正在快速竄升。盛群業務副總蔡榮宗表示，自春節開工截至5日為止，公司已經接獲260萬套的耳溫槍MCU訂單，且2月耳溫槍訂單拉貨力道看起來相當強勁。

蔡榮宗說，目前中國大陸對於防疫相關動作積極，中國官方在耳溫槍相關產品認證原先至少需要六個月時間才會通過，但近期已經縮短到一個月即可獲得證書並出貨，使客戶在耳溫槍等產品拉貨力道相當積極。

蔡榮宗指出，由於客戶拉貨相當急迫，因此願意支付急單生產費用，希望能越快拿到貨越好。據了解，盛群2019年全年耳溫槍出貨數量約200萬套，目前接單數量已經超過了2019年全年，後續接單將持續看增。

此外，盛群認為，由於中國疫情持續影響市場，後續將有機會出現非接觸式清潔用品訂單需求，舉凡感應式溫度檢測、感應式酒清噴灌及感應式垃圾桶等訂單後續有機會看增。

其他產品線部分，消防、緊急照明、直流無刷馬達（BLDC）等產品線需求將持續成長。至於真無線藍牙耳機（TWS）目前主攻32位元MCU領域，2020年整體出貨量將上看千萬套水準。

盛群公告2019年營運成果，累計全年合併營收為45.84億元、年減5.7％，毛利率年減0.7個百分點至48.8％，全年歸屬母公司淨利9.15億元、年減14％，每股淨利達4.05元。配息政策上，預料盛群將維持往年百分之百配息方式，將盈餘分配給股東。

因應武漢肺炎疫情影響，中國已經擴大城市控管，當中南京、杭州及溫州等城市都已經開始人員管控。蔡榮宗表示，公司在廈門、東莞、杭州、北京等都有營運據點，大約有三百多名員工，最快預計在下周開工，若員工居住受到管控的城市則會以遠端線上模式盡力維持公司營運正常。