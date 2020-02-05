開MWC先例 LG宣布撤展

全球最大行動通訊展MWC將在本月24日開展，從來沒有缺席過這個展覽的韓商LG，因武漢肺炎威脅，率先宣布要退出今年的MWC，展覽與原定的記者會都沒了。目前包括索尼、三星、華為、小米等國際與中國品牌都表示會按照原定計畫參展、辦發表會，但隨著疫情發展，還會不會有大廠「臨陣脫逃」，在開展之前都值得觀察。

全球最大行動通訊展MWC將24日於西班牙巴賽隆納正式開展，雖然外界擔心武漢肺炎恐促使MWC停辦，不過MWC主辦單位GMS協會在1月底時已宣布展覽仍將如期舉行，GSM協會4日進一步表示，武漢肺炎對MWC的衝擊不大，將加強會場的清潔與消毒、提醒參展者盡量不要握手並主動提醒各項個人衛生措施，甚至建議參展者早幾天帶著口罩抵達巴賽隆納，以便在旅館內進行自我隔離檢疫。

雖然GSM協會對於在疫情升高期間辦好MWC的信心十足，卻有參展廠商已率先撤退。近20年來不曾缺席的LG，在5日宣布，新型冠狀病毒已從中國擴散出來，為了避免員工、合作夥伴、客戶出差增加感染新型冠狀病毒的風險，將退出今年的MWC，不僅不會在MWC期間舉辦新品發表會，連攤位都不會有，將在之後另外找時間舉行新品發表會，來發表行動通訊新品。

LG率先開槍宣布撤展後，還沒有其他業者跟進，中國品牌如華為、小米、OPPO、vivo、Realme，以及國際品牌如索尼、HMD等，在MWC開展前或開展當天的發表會，全部照常舉行。至於三星由於新品發表會提前至2月11日在舊金山舉行，今年三星不會在MWC舉行展前記者會，不過仍在MWC有龐大的攤位展出新品。僅有中興因為旅行管制與簽證延誤等問題，取消在MWC的新品發表會，可是仍會在MWC展場內展出。

MWC從最早上個世紀90年代末，展覽名稱還叫GSM World Congress時便開始舉辦，即使是2003年SARS在亞洲大流行時也不曾停辦，而MWC展覽地點從坎城、搬遷至巴賽隆納後，巴賽隆納地鐵大罷工至少發生兩次，好幾次展覽期間都有恐怖威脅、炸彈威脅，MWC都挺住了，也沒有發生過廠商臨時撤展，LG應是該展有史以來第一個臨時撤展的大廠。