AMOLED手機面板出貨 大躍進

根據群智咨詢（Sigmaintell）統計，2019年全球AMOLED智慧型手機面板出貨約4.7億片，年成長約8％，佔整體智慧型手機面板出貨比率27％，預估2020年滲透率將達39％。三星仍稱霸AMOLED面板市場，市占率高達85.4％，京東方市占率3.6％居次，和輝、LGD、維信諾、天馬市占率都在2％～3％左右。

在5G及FOD屏下指紋技術推動下，AMOLED面板需求大幅增長。2019年全球剛性AMOLED智慧型手機面板出貨約2.9億片，年增9.0％，而柔性AMOLED智慧型手機面板出貨約1.8億片，年增6.2％。

大陸AMOLED面板供應增加，大陸品牌包括華為、小米、OPPO、中興等等陸續培養第二、第三供應商，也為大陸本土廠商帶來更多的訂單機會。根據群智咨詢調查，2019年大陸AMOLED智慧型手機面板出貨約5500萬片，年增165％，市場佔有率提升至12％。

從面板供應商來看，三星2019年AMOLED智慧型手機面板出貨接近4.0億片，基本上持平，出貨量仍然引領全球，柔性AMOLED手機面板出貨依然是龍頭，出貨約1.4億片。2020年三星有更積極的產品策略，例如FOD、YOCTA、120Hz、打孔、3.5D蓋板等，以此來吸引終端品牌客戶。

京東方2019年AMOLED手機面板出貨近1700萬片，年增286％，位列大陸AMOLED面板廠之首。進入2020年，開拓了除華為之外的其他品牌客戶，預計今年出貨量有望持續增長、達到約5000萬片。

LGD去年AMOLED手機面板出貨約1300萬片，年增30％。目前客戶結構以蘋果和華為為主，2019年出貨增長也主要是受益於蘋果及華為的訂單。

維信諾已經與小米、中興、努比亞、LGE、傳音等客戶有量產項目合作，現階段也已進入華為供應鏈體系。根據群智咨詢調查，2019年維信諾AMOLED手機面板出貨接近1300萬片，年增約34％，預計2020年出貨量翻倍。

天馬2019年AMOLED手機面板出貨約1000萬片，年增513％，目前主要以剛性AMOLED為主。現階段客戶主要以聯想、Asus、HTC為主。其為Asus ROG Phone 2的6.59吋FHD+ 120Hz面板供應商。

包括和輝光電、TCL華星等均有良好的表現，和輝光電是現階段大陸剛性AMOLED產能最大的廠商，4.5代廠稼動狀況佳，6代廠已於去年3月量產出貨。華星的6代廠在2019年年底宣佈量產，2020年將持續拓展柔性AMOLED產品，與品牌客戶展開合作。