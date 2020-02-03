8K面板出貨 今年拚成長358％

市調WitsView指出，根據各面板廠出貨預測，今年8K面板的供給將大幅增加，由去年的24萬片增加到今年的110萬片，成長率358％。今年三星在8K面板獨大的局面將被打破，估計大陸面板廠市占率將提升到29.1％，台灣面板廠市占率也會增至19.3％。

去年8K電視滲透率偏低，大約是0.08％，主要是因為現階段8K影片內容缺乏，8K晶片價格高昂、以及8K產業鏈還不夠成熟。WitsView預估，今年8K電視的出貨僅約50萬台，與面板廠合計約110萬片的8K面板出貨目標有很大的差距，也意味著今年面板廠8K面板出貨目標可能無法達陣。不過隨著愈來愈多的廠商加入8K供應鏈，以及5G技術成熟，8K滲透率會逐年提高。

去年8K面板的供應鏈是三星一家獨大，貢獻了八成以上的出貨，台灣面板雙虎的出貨市占率約8.3％，大陸面板廠市占率僅約4.3％。今年雖然韓國面板廠的8K面板出貨量仍在成長，但是市場占有率卻腰斬、來到44.6％，其他各國面板廠出貨放量，市占率都有所成長，大陸面板廠8K面板市占率將躍升到29.1％，台灣面板廠市占率也提升到19.3％，日本面板廠市占率則是略增至7.3％。

WitsView分析，大陸面板廠的8K面板市占率增加，主要是因為大陸面板廠擁有全球最多的10.5代廠，而8K面板最適合的產品尺寸就是65吋以上的超大尺寸。大陸面板廠也不斷在改善產品結構，提升技術含量，在高階產品線也逐漸占有一席之地。

從尺寸來看，集中度更明顯，預估60吋／65吋8K面板占42.9％的比重，70吋級8K面板占比估約33.9％，80吋以上的8K面板占比則約16.4％。去年55吋8K面板比例有兩成，今年會下滑到一成以下，65吋以上的比例則提高。在一般家庭，觀看65吋的4K電視因為距離近，會有顆粒感。當解析度提高到8K超高解析度，顆粒感就會消除，增加了消費者的購買意願。