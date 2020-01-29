台積7奈米產能 英特爾、超微、輝達搶破頭

微軟Windows 7停止安全性更新帶動PC換機潮，5G商用帶動人工智慧及高效能運算（AI/HPC）強勁需求，包括中央處理器（CPU）及繪圖處理器（GPU）供貨吃緊，晶圓代工龍頭台積電直接受惠，7奈米製程接單暢旺且產能滿到下半年。

其中，超微及輝達持續對台積電追加7奈米晶圓投片量，英特爾亦傳出將把7奈米Xe架構DG2繪圖晶片委由台積電代工消息。

此外，為了因應武漢肺炎疫情，台積電去年底已召開跨部門防疫工作小組會議並實施相關措施，包括出差到中國員工要領取差旅防疫包，中國廠區每日監控訪客體溫及加強環境消毒，提醒員工暫勿赴大陸旅遊等。多數半導體廠也要求員工盡量戴口罩及勤洗手，減少共同會議開會次數。台積電在中國大陸有兩個晶圓廠營運據點，一是位於上海松江的8吋晶圓廠，一是位於南京的12吋晶圓廠。總體來看，此次疫情現階段仍未影響到產能及出貨。

台積電上半年7奈米接單已是全線滿載，隨著CPU、GPU、5G手機晶片等新訂單持續湧入，下半年7奈米產能看來仍會是供不應求。設備業界傳出，隨著蘋果A14應用處理器在第二季後改採更先進的5奈米量產，原由蘋果掌控的7奈米產能將釋出，包括英特爾、超微、輝達等三大客戶大搶台積電7奈米產能，其中，超微為了在對手供貨不足情況下大搶市占率，傳出將會以預付貨款方式確保7奈米產能。

微軟停止Windows 7安全性更新之後，不僅帶動消費性及商用PC換機潮，並且帶動高階桌機（HEDT）、電競、創作者等新市場需求。由於英特爾上半年仍受制於自有產能不足，CPU供貨上仍無法滿足所有需求，超微則透過與台積電的合作持續搶攻市占率。超微第一季已完成Zen 2處理器及RDNA繪圖晶片的產品線布局，成為台積電7奈米製程前五大客戶。

輝達預計在3月底召開的GTC大會中正式發表新一代7奈米Ampere架構GPU，雖然部份訂單會委由三星生產，但輝達執行長黃仁勳在去年底已強調，7奈米GPU絕大多數訂單仍會交由台積電量產。OEM廠指出，輝達今年主要產品線均將採用7奈米製程量產，今年對台積電投片量將逐季拉高。

英特爾去年因自有產能不足而導致CPU缺貨，雖然已拉高資本支出且10奈米製程已進入量產，但今年CPU仍將供不應求。英特爾將自有產能集中量產CPU，業界傳出已開始將部份晶片組及網通晶片委外代工，並開始爭取台積電7奈米產能支援，而即將在今年推出的Xe架構GPU系列中，傳出包括DG2在內的資料中心運算相關GPU產品將交由台積電以7奈米製程生產。