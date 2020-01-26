台積老將才剛招手 疫情恐成陸晶片業招募隱憂

武漢肺炎疫情不斷升高，由於正值農曆春運期間，北京當局及地方政府不敢鬆懈，然而，此時也是大陸全力發展半導體產業的時機，根據港媒報導指出， 武漢2018年就貢獻湖北省37%的GDP比重，以武漢為中心的「一芯兩帶三區」，推動「中國製造2025」發展。

「中國製造2025」推動大陸高科技產業發展，以記憶體方面，位於武漢的紫光集團投資的長江存儲，以及合肥長鑫、福建晉華為大陸三大記憶體生產基地，總投資規模達5,000 億人民幣，但在2018年美國對福建晉華發出禁售令，福建晉華幾乎停擺，前兩家公司也因此背負著大陸記憶體發展的重擔。

據香港經濟日報報導，身為大陸新興半導體發展重鎮，除了武漢弘芯，還有生產衛星導航定位晶片的武漢夢芯等也坐落於此，如今隨著武漢封城也已經經過4天，若疫情持續延燒至開市之後，恐怕對整體半導體產業發展會有深刻影響。

此外，大陸半導體廠武漢弘芯也在2019年耗資200億美元建廠，更延攬前台積電共同營運長蔣尚義擔任該公司執行長。蔣尚義曾被張忠謀倚重的研發大將，雖然曾強調絕對不跟老東家台積電搶生意，武漢弘芯卻在下半年於官網公告要進軍7奈米以下製程，蔣尚義之後也鬆口承認，與台積電業務的確有部分重疊。

蔣尚義上任後，武漢弘芯被視為能突破高階封裝技術門檻的半導體業者，傳出有不少到大陸發展的台積電人前往武漢弘芯，甚至祭出2~3倍的薪資吸引長江存儲員工，春節後報到，若疫情失控，這些人才是否還會前往武漢弘芯任職，也成為指標之一。

(中時電子報 呂承哲)