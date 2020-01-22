建設5G 中華電資本支出飆至307億

為搶5G首發商轉開台商機，中華電信加速5G網路建設，22日公布2020年資本支出新台幣307億元，創近6年來新高。

其中，5G第一年資本支出預估占該公司2020年行動電話部門資本支出超過70％，以行動部門今年資本支出97億元來看，5G網路建設投資金額估計將超過68億元。

5G完成第一階段頻譜數量競標後的電信三雄第一場法說會，22日由中華電信打頭陣格外具有指標意義。外資法人聚焦在5G議題，針對第二階段頻位競標，中華電是否與競業策略合作？中華電信總經理郭水義表示，只要合作對彼此有利，中華電信會採取開放態度。

針對外資法人詢問，中華電2020年財測營收成長但獲利衰退的主要原因，代理發言人沈馥馥表示，營收成長主要動能來自資通訊（ICT）、MOD、寬頻上網、手機銷貨等業務，其中ICT營收2020年預期會有比較大的成長力道，主要因為中華電爭取到多件政府標案、可望於2020年挹注營收，但畢竟政府標案的毛利率不若傳統電信服務營收高。中華電信2019年ICT營收相較2018年成長10％左右，2020年持續成長。

儘管不樂見499雙飽等低價資費持續下去，但沈馥馥強調，若競業促銷低價資費，中華電仍會適當回應，加上5G於第3季商轉之前，行動服務營收上半年看來仍將持續衰退，而4G用戶升級5G的速度預期初期不會太快，加上5G創新應用服務是否帶來營收貢獻還很難預估，因此，2020年財測營收成長、但獲利衰退。

郭水義指出，MOD目前用戶數已達208萬，今年將全力提升ARPU及營收貢獻，2020年東京奧運可望推升用戶及營收進一步增長，並帶進廣告收益。今年MOD將積極引進OTT服務及APP應用，打造MOD成為智慧家庭中心。

中華電信自結2019年第4季暨全年合併營運成果，2019年第4季合併營收552.3億元，年減0.5％，歸屬於母公司業主之淨利為78.0億元，減少7.3％，每股盈餘1.01元。2019年全年合併營收2,075.2億元，EPS為4.23元。

2019年實際資本支出242億元，比財測資本支出290億元低，顯示中華電信嚴控成本。至於2020年資本支出除了擴大5G網路建設，主要投資大宗還包括IDC/雲端、光纖及各業務服務平台。