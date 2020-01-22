電競螢幕夯 品牌廠大亂鬥

看好電競顯示器市場今年仍將有超過三成以上的增長力道，PC／電競品牌廠加碼擴展旗下電競顯示器產品線，包括雙A品牌宏碁、華碩及技嘉、微星等台系品牌，於今年1月初的美國消費電子大展（CES 2020）上端出最新顯示器新品大PK，除了力守各自的優勢領域地位，後續還要搶食更大的市占。

被視為是電競螢幕市場後進者的微星，一登場露面就鎖定高階的曲面產品線強攻，不到兩年的時間，去年第四季就衝出累積銷售逾百萬台的成績，也因此成為業界最大黑馬。甚至在今年的CES中，微星還與亦敵亦友的競爭同業三星雙雙推出首款的1000R曲度電競螢幕MSI Optix MAG34系列與Odyssey系列新品。

為持續擴大多元化產品線，微星也新推出如Optix MEG381CQR機種，導入Control Dial技術和整合人機介面技術的HMI OLED面板。至於外型輕巧、僅5mm厚度並採用刷新率240Hz IPS面板的Optix MAG161電競螢幕，則是刻意要跟華碩的可攜第二螢幕ZenScreen MB16ACE訴求不同消費族群。

在曲面產品線部分，宏碁也推出37.5吋、曲度2300R的Predator X38應戰。宏碁此回在CES新推的3款螢幕新品，皆強調達到Delta E <1的色彩準確度，其中32吋的Predator X32採用1,152區、局部調光Mini LED面板，刷新率144 Hz，視角寬廣可達178度。55吋的Predator CG552K則採用4K OLED面板，刷新率120 Hz、0.5毫秒的高速反應時間。

有別於三星新品皆採用金屬量子點顯示技術，雙A將端出聚焦Mini LED的新品。華碩推出的ROG Swift PG32UQX，配置4K HDR（高動態範圍），具有144Hz刷新率、並支援10位元色彩；華碩今年更一舉推出刷新率高達360Hz的ROG Swift 360Hz。

至於技嘉去年初甫以旗下高階電競品牌AORUS切入電競螢幕市場，今年再以GIGABYTE品牌端出全新產品線，首波登場的三款新品以主流尺寸的27及32吋為主，機種含括畫面刷新率144Hz的FHD平面電競螢幕G27F，及畫面刷新率165Hz、曲度1,500R的QHD兩款曲面電競螢幕G27QC、G32QC。

GIGABYTE Gaming系列主打高規格、高品質且價格親民的高CP值路線，不過在同樣訴求戰術型的差異化下，包括Black Equalizer黑平衡、瞄準穩定器Aim Stabilizer及遊戲助手GameAssist等特色功能都仍延續在該系列中。

此外，技嘉獨家的Auto-Update的功能也同步導入GIGABYTE Gaming螢幕系列，透過與PC連接，即可自動進行版本確認及重要更新項目的執行，讓使用者能立即體驗最新畫面調校功能。