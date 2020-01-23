誰都不鬆手！中美5G爭霸白熱化

5G時代正式來臨，2019年已有國家搶先一步啟動5G商用，這些國家中，中美兩強的較勁成為一大焦點，美國一年多來制裁中國5G指標企業華為等事件，將全球5G主導權爭霸戰擺上檯面，業界也大受影響。

華為是此事件的第一主角，2019年5月美國將華為列入出口管制實體清單，華為直接面臨供貨來源被掐住的困境。隨後美方雖幾次留下空間讓華為與美企進行交易，但不曾解除實體清單。2019年底中美達成的首階段貿易協議裡，也不見美方對於華為、5G領域有鬆手的跡象。

值得一提的是，在2019年5月華為被美國列入實體清單後，供應體系大受影響，海外供應商暫停供貨、檢查自身產品對華為的美國技術含量是否超越25％。大陸供應商同樣人心惶惶，不少深圳供應鏈人士透露，產品都只能先壓著，業者暫時收不到錢但在華為2019年下半年逐漸走出危局後，陸廠反而受益於華為擴大在陸採購，業績方面獲得挹注。華為事件也讓這些紅色供應鏈，可望更受到中國官方扶持。

另一方面，美國雖仍握有多項關鍵科技技術，但制裁華為同樣傷到自己，美國企業界持續向白宮喊話、施壓，希望能鬆綁華為，這讓美國對華為的制裁出現反覆情況。

鑑於美國2019年對於華為的數次豁免行動，美方嚴打華為的舉措，最終情況尚待觀察。但能確定的是，5G無疑是美國當前與中國科技戰中最重要的領域，川普本人也數次提及5G領域不能落後中國，為此不遺餘力向各國呼籲禁止用中國的5G設備。

與此同時，中國則抓住機會，不斷提前5G進程，更在2019年11月就正式開通5G商用網路，在歐洲國家仍議論紛紛之際，加速推動5G推廣與應用。且中國還有另一大後發先至的利器：終端設備。當前除三星、蘋果外，主流手機廠商均為中國品牌，這些中國品牌也積極推出5G手機，使中國5G氛圍能較其他國家更快成熟。

值得注意的是，根據大陸國家統計局最新公布2019年經濟數據，在中美貿易戰與內部經濟轉型夾擊下，去年全年經濟增長為6.1％，打破外界憂慮，達成官方年初設定目標，增速雖創下30年新低，但從去年第四季GDP年增6％，與第三季增速相同來看，大陸官方穩增長力度，且今年可望不減。數據顯示，2019年大陸前三季分別為6.4％、6.2％、6％。

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