台積電遭狠倒貨能撿？老司機4字總結

台積電法說報佳音，首季營運展望樂觀，外資持續看好後市，最高目標價更喊出402元，不過邊喊多卻邊倒貨，狡詐地玩兩面手法。台積電近期股價回檔，有網友領了年終想趁低進場，在批踢踢股版請教前輩們適合買進的價位，有幾位老手中肯回應，「短空長多」。

在5G手機需求強勁、高效運算，以及物聯網等業績支撐下，台積電第1季營收可望維持102億至103億美元，將季減約1.3%，表現淡季不淡。而7奈米產能比重將衝破3成，今年開始量產的5奈米可望達1成，推升全年營收成長逾17%，增幅創下6年來新高。

由於7奈米、5奈米等先進產能供不應求，台積電預期今年資本支出上看150億至160億美元，再度改寫史上新高，不少外資看好台積電前景，競相拉抬目標價，繼?豐證券喊出397元驚人價位後，花旗也撩落去，一舉喊上402元，成為首家喊出4字頭的外資券商。

儘管如此，外界對美國恐擴大華為出口管制仍存有疑慮，因此外資17日又賣超17769張，連續3天狂賣逾6萬張股票，拖累台積電股價震盪走低，周五收在333元，下跌1.5元，跌幅約0.45%。

分析師提醒，台積電近期股價拉回，雖為長線資金創造出進場機會，但也必須留意台股封關在即恐面臨的短線賣壓。

有網友最近領了年終想趁機買進台積電，請教批踢踢股版前輩們什麼價位可進場，熱情鄉民紛紛給了建議，有人表示，「可以買 但我會想等320左右再進場…」、「現在不買等400買？」、「手上剩下兩張是成本300的…」、「325~330左右，沒跌破就可以買，個人感覺僅供參考」。

另有網友站在外資的角度，提供看法，「台積外資持股77~78%左右，短期修正，長期還是看多的」、「如果今天外資繼續倒就可以準備上車」、「台GG外資控盤 基本面不重要」、「外資不會想抱股過年吧，9天的變數風險太大等過完年假再說吧」、「外資跑光，短期沒指望會漲，反而散戶三不五時會自己人踩人」、「多買一些 外資會感謝你的紅包錢！」。

（中時電子報 吳美觀）