DRAM大漲近2成 南亞科大補

隨著美中貿易戰達成第一階段共識並暫時休兵，加上5G商用全面展開，以及微軟Windows 7停止安全更新，帶動智慧型手機或個人電腦等終端買氣。由於新款電子產品DRAM搭載容量大增5成以上，但供給端在過去一年並未增加新產能，在供給吃緊情況下現貨價續漲10～20％，第一季合約價確定上漲10％以內，法人看好南亞科受惠最大。

2019年DRAM市場供過於求導致價格大跌逾5成，南亞科去年合併營收517.27億元，較前年下跌38.9％，歸屬母公司稅後淨利降至98.16億元，較前年下滑75.1％，每股淨利3.22元。而南亞科今年將搶進10奈米製程世代，下半年開始投產8Gb DDR4／LPDDR4及新一代DDR5，降低授權費用之外也能維持自主研發能力，透過製程微縮提升獲利及位元出貨量。

DRAM價格去年12月出現止跌回升，主要原因在於終端ODM/OEM廠、手機廠、系統廠的庫存水位下降，賣方無意再殺價出貨，買方則開始擴大採購，推升現貨價上漲及合約價止跌。至於2020年以來DRAM市場買方持續採購以建立庫存，供給端在過去一年來並未有新增產能開出，加上終端裝置的DRAM搭載容量大幅提升五成以上，推升現貨價續漲行情。

據集邦科技報價，8Gb DDR4標準型DRAM現貨價已漲至3.5美元左右，1月以來漲幅逾10％，4Gb DDR4標準型DRAM現貨價漲至2美元以上，1月以來漲幅已達17％左右。由於現貨市場供貨量少，業界預期價格在中國農曆年前仍有續漲空間，而現貨價上漲帶動合約價出現調漲空間，對DRAM廠營收及獲利都有明顯助益。

集邦預估第一季伺服器DRAM及利基型DRAM合約價將較上季調漲5％以內，而繪圖用DRAM合約價可望上漲5～10％之間，標準型及行動式DRAM應可望維持持平。業界推估，今年DRAM市場位元供給量年增率降至13％已是近10年來最低，需求成長幅度因搭載容量提高而擴大，特別是新一代繪圖卡、伺服器、電腦平台、5G智慧型手機等，平均搭載容量均較去年提升5成以上，所以看好DRAM價格下半年漲幅擴大。