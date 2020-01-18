中華電法說 5G元年財測受關注

中華電將於22日舉辦法說會，由於5G頻譜競標剛結束，加上頻譜標金飆天價，電信三雄法說會由中華電信打頭陣，指標意義重大，外資法人關注重點將鎖定在5G元年，電信龍頭2020年財測目標、5G資本支出，以及5G商轉開台時程等三大議題。

499雙飽（上網吃到飽、網內互打免費）資費在2018年5月掀起一波申辦熱潮，全台超過200萬用戶申裝，衝擊電信三雄2018、2019年整整兩年的獲利表現。

其中，光是中華電信499雙飽用戶就超過144萬，影響更大。

由於499雙飽資費即將於2020年5月陸續到期，據了解，電信三雄對於「不再續推」499雙飽，幾乎都有相當程度的默契，並將以699或698以上的多元資費方案替代，相當於未來中華電信來自499雙飽每一用戶的每月平均ARPU貢獻度將增加200元以上，對於中華電信2020年的獲利相當有幫助。

不過5G標金過高，中華電信重砸462.93億元取得3.5GHz最大頻寬90MHz以及28GHz頻段600MHz頻寬，也是五家電信公司當中，投資在5G頻譜取得成本最高的業者。

據了解，中華電信將在農曆年前公布2020年財測目標，中華電信今年的營收獲利表現，預期會是22日法說會外資法人關切的重點，也是電信三雄當中，第一家公布5G元年獲利預估的業者。

由於2020年是5G網路建設第一年，加上中華電信力拚全台第一家5G開台，初期投資網路建設不會手軟。法人推估，中華電2020年整體資本支出將高於2019年，其中，行動資本支出因採購5G大型基地台等相關設備，估約落在90多億元、不高於百億元。中華電信2019年財測資本支出290億元，後來透過嚴控成本約落在260億元左右。

雖然5G標金飆天價、中華電信投注在5G頻譜取得的標金又最高，但建設5G網路速度不會推遲，目前仍表訂第三季商轉，並力拚7月開台。