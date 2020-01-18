AI太好玩！林百里玩到80歲才想退

廣達電腦董事長林百里今天指出，5G在AI時代將扮演引擎的角色，驅動各項智慧應用產業發展。在未來7年，全球5G市場潛在價值上看4.3兆美元。

中華民國對外貿易發展協會、世界公民智庫、遠傳電信、福邦證券和美商栢誠國際，今天上午共同舉辦「2020世界之星：數位新創事業決選」，廣達電腦董事長林百里受邀出席，以「台灣的數位國家轉型策略」為題發表演講。

林百里回憶，當年畢業時正好遇到數位時代，但現在畢業生碰上AI時代，遇到的情形與競爭，會比數位時代大太多。

林百里指出，AI、5G、IOT帶來第4次工業革命，AI把大腦的運算能力電腦化，就如同發電廠，美中爭搶激烈的5G就像是智慧電網，IOT則是工具。

他進一步說明，5G的高寬頻、低延遲、大連結等特性，未來不只運用在通信，而是更多的產業應用。5G將大幅改變現在運作模式，例如製造業或科技業的大型工廠，就很需要導入5G，建立專網。

林百里認為，除了在智慧製造、智慧城市之外，5G在娛樂產業應用也可望有突破性發展，包含AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、8K電視、360度的運動賽事轉播。

林百里說，全球5G市場在未來7年的潛在價值上看4.3兆美元，5G有非常多的機會，且對於新創產業也有很大的機會，要好好把握。

邁入AI時代，美國、中國與歐洲聯盟成為3大領導者，林百里指出，其中以美國的硬體實力最強，但是許多東西其實是台灣製造，所以這些分數應該算在台灣身上。

林百里也笑說，原本已經要退休了，但是卻遇上AI時代，實在太好玩了，打算再拚10年才退休。

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