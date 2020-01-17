和碩員工平均年薪 20個月

和碩董事長童子賢17日表示，隨著5G、AI、IoT從概念落實為商品，和碩2020年充滿機會，執行長廖賜政則表示，2019是和碩再創新的一年，不僅營收連續六年破兆，更是連續第二年創歷史新高，為了迎接成長，2020年集團資本支出將創新一波高峰。為了答謝員工，和碩員工「平均年薪」達20個月，明顯高於前一年。

廖賜政表示，和碩2019年營收衝上1.36兆元，這是和碩連續第六年營收破兆，更是連二年創歷史新高；童子賢則表示，去年前三季獲利已經超過前年全年，第四季營收超過4,000億元、是全年單季高點，去年獲利肯定將超越前一年。

面對2020年，童子賢表示，隨著5G、AI、IoT從概念落實為商品，和碩2020年充滿機會，雖然他在上一次尾牙時，曾公開希望和碩人反省不要只追求營收成長、績效與體質也要跟上，不過2019年和碩的營收、獲利都成長，顯示體質好的話，這個方向可以繼續下去。

處理器缺貨衝擊不大

廖賜政則表示，2020年現在最大的變數是英特爾處理器恐怕會一路缺貨到年底，可能會對產業有很大的影響，不過，和碩在運算、通訊與消費性電子都有完整布局，處理器缺貨對和碩營運影響不會太大，今年和碩營運最重要的驅動力則是5G，和碩不僅在三大產品線都能內建5G的通訊能力，5G通訊涵蓋的諸多面向和碩也都已經建立所需技術。

而面對中美終於簽訂第一階段貿易協定，部分客戶要求代工廠產線從中國外移的壓力減輕，廖賜政並未對此多加表示，但他指出，巴淡島2019年底月產能已超過百萬台，今年將繼續擴增，集團在台灣有149億元的投資，2019年已執行三分之一，將在三年內執行完畢。

尾牙最大獎送Tesla

為了因應多個買地、蓋廠、設備汰舊換新等需求，和碩集團2018年資本支出高達3.5～4億美元，然而隨著2018年業績不如預期、新開出的產能需要消化，2019年資本支出縮水至2～2.5億美元左右，大減三、四成左右。不過廖賜政表示，為了因應今年的成長，投資額將會是另一波高峰，會大幅超過2019年，不過他不願意證實是否將超過2018年水準。

和碩17日舉行集團的團圓日，以「齊聚重心、開創新局」為題，席開803桌、創最高紀錄，最小獎為現金獎10萬元之外，頭獎為市價約在150～200萬元的Tesla Model 3一台。