5G競標失速誰之過?

5G第一階段釋照競標落幕，價金1,380.81億元，不但飆出史上最高，還是世界第三高，五大電信業者競標過程中，宛如「失速列車」，不但主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）出面喊話，呼籲業者冷靜，行政院科技會報辦公室一度考慮加速第二波5G釋照時程，冷卻戰火。不過，消息釋出不到24小時，行政院立刻踩煞車，定調不介入競標過程，尊重市場機制。

遠東集團董事長徐旭東17日直指政府訂5G競標規則「聰明過頭」，才會造成價金標出史上新高破千億元，但實際上，這是政府首次釋出5G頻段，對於5G釋照標金該是多少才算合理，心裡根本「沒有譜」。儘管NCC事前委託專業團隊參考國外5G釋照經驗，當初提出的概算也只有150億元，後來是主計長朱澤民要求加碼，及行政院長蘇貞昌定奪下，才「勉強」編列了400億元預算。

沒想到去年12月10日競標開跑以來，標金不斷堆高，跌破眾人眼鏡，截至12月27日，標金已上看800億元，而且眼看標金還會繼續上升，電信業者直呼可怕，NCC則出面呼籲業者冷靜。12月29日周日下午行政院科技會報辦公室傳出研議提前第二波5G釋照時程，讓戰火稍微冷卻訊息。

第二天行政院研判，5G釋照已在競標過程中，政府理應尊重市場機制，實在不宜介入干預，便何況5G第二波釋照頻段目前主要由警消與公部門使用，清理並移頻，大概要花二到三年的時間，就算加快清理、移頻時程，「遠水也救不了近火」，無法冷卻競標戰火，於是急踩煞車。

就這樣5G競標標金一路狂飆，迅速破千億，到了本周四才終於以1,380億元新高決標，只因為五家電信業者誰也不想在這場5G戰局中出局。