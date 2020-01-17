政院定調：940億超額標金用於5G基建

5G第一階段釋照競標落幕，五大電信業者廝殺慘烈，標金飆出世界第三高1,380.81億元，遠高於行政院主計總處編列的預算400億元，及國家通訊傳播委員會（NCC）規劃的440億元，行政院經過連日來討論後定調，多出來的900多億元標金進入國庫後，將用於5G基礎公共建設、縮短偏鄉數位落差、推廣數位公益活動三大用途，服務更廣大的人民。

5G超額標金讓國庫賺飽，較原本NCC估計多出940億元，政府要如何運用這筆錢引發外界高度關注。有學者建議標金「專款專用」，發展5G相關建設及提升產業技術；有業者建議參考美國成立5G基金的作法，自本次頻譜競標標金中直接提撥1/2標金，協助進行5G建設與創新應用服務，實質降低業者成本。

行政院發言人Kolas Yotaka 17日首度明確表示，5G首階段的釋照競標結束後，高於預期的標金，會編入今年的歲入決算，未來將用於5G基礎公共建設、縮短偏鄉數位落差、推廣數位公益活動，服務更廣大的人民。有關這是否屬於「專款專用」，官員說，就決算法來說雖不屬於專款專用，但實際上形同專款專用。

Kolas指出，多出來的標金進入國庫後，明年若經濟部、通傳會、交通部等相關部會提出上述三大用途5G基礎公共建設、縮短偏鄉數位落差、推廣數位公益活動計畫，政府就會編列預算給該部會。知情官員則透露，未來相關部會會透過補助方式，提供誘因，協助符合條件的電信業者快速完成5G網路布建。

對於有業者建議參考美國成立5G基金，知情官員強調，行政院不考慮的理由有二：一是「於法不合」，因為今年7月即將上路的「電信管理法」第93條規定，拍賣無線電頻率所得收入，是以編列預算方式，提撥一定比率，促進偏遠地區的公眾電信網路建設；二是行政院主計總處反對，因為一旦基金經費用完，就無法永續。

至於資費問題，行政院長蘇貞昌日前已公開宣示政府會嚴格把關。官員表示，未來NCC在審查電信業者的計畫書、開台營運相關計畫時，會關注。

有關多出來的標金用於5G基礎公共建設，未來是否用於協助業者建置偏遠地區的基地台，則仍待政院進一步討論。官員表示，以玉山山頂要不要興建基地台為例，業者或許評估較不符合經濟效益，但政府可能認為有必要興建以作為山難緊急搜救之用，因此，細節問題尚待討論。