品牌廠百款筆電 上半年齊發

受到英特爾在筆電、桌機／主板的CPU供貨缺口仍達兩位數的影響，PC品牌廠今年新一代PC產品線大幅擴增超微（AMD）平台的比重，除了雙A品牌宏碁及華碩，前三大品牌廠戴爾、惠普及聯想也皆端出全新搭載AMD 7奈米製程的第三代Ryzen系列機款，預計光是上半年推出的筆電新品就多達百款以上。

在英特爾CPU短缺難解下，去年第四季除了首當其衝的主板、桌機及筆電產品外，部分Tier 2、Tier 3的伺服器產品出貨亦受到波及。供應鏈業者預估，目前一線品牌廠在主板及桌機產品線的CPU缺口仍有15％以上，在筆電的主流產品線供貨缺口甚至高達三成。

AMD大舉在今年CES 2020上發布新一代7奈米製程的Zen 2核心架構CPU，品牌業者亦同步發表搭載首批AMD Ryzen 4000系列及Athlon 3000系列的筆電新品搶市。宏碁為例，熱銷的輕薄機款之一Swift 3（SF314-42），即推出全新搭載AMD Ryzen 4000系列CPU的新品。

華碩旗下電競家族中的熱門輕薄筆電機款ROG Zephyrus G14，也推出採用AMD Ryzen 4000系列CPU的版本，在重新設計後，AMD版的ROG Zephyrus G14還可選搭上蓋內嵌超過1,000顆mini LED的AniMe Matrix螢幕版本，可自訂圖形、動畫及顯示效果的設計，讓ROG Zephyrus G14成為此回CES中吸晴的人氣電競筆電之一。

在中階到入門級的電競機款ASUS TUF Gaming系列，華碩額也推出採用AMD的A15／A17筆電新機。此外，在電競桌機系列也推出AMD-in的新機ROG Strix GA15／GA35，與將採用AMD Ryzen Threadripper 3990X CPU（預計於2月初才上市）的ROG TRX40電競主機。

戴爾則推出All-AMD-in的改款中階電競筆電產品Dell G5 15SE系列，搭載AMD Ryzen 4000 H系列CPU及Radeon RX 5000M系列GPU，與先前英特爾CPU＋NVIDIA GPU版的G5 15區分，主要訴求就是提供電競玩家更高CP值的產品選項。

而惠普及聯想亦在主要消費型筆電家族如Lenovo Yoga系列、HP Pavilion和Envy系列推出部分AMD版新品，惠普並針對以商業用戶為主的HP ProBook系列，預告推出搭載AMD Ryzen 4000系列CPU的ProBook x360 430 G7。