Windows 7走入歷史 代表PC時代的結束

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This Nov. 14, 2011 photo, shows a Dell computer using the Windows 7 Home Premium operating system, at Micro Center computer store in Santa Clara, Calif. Consumers paid less for gas, cars and computers last month, as overall prices dropped for the first time since June. Inflation is easing after prices rose sharply this spring. (AP Photo/Paul Sakuma)
Windows 7中止更新，這也可以說意味著PC時代的終結。圖 ／美聯社

曾經的桌面系統霸主─Windows 7 的時代在1/14正式終結了，Windows 7走入歷史，這也可以說意味著PC時代的終結。

權威資訊科技趨勢網站ZDNet的主編Steve Ranger發表評論表示，這個2009年首次啟動的作業系統，在許多方面，Windows 7的成功都是PC和Windows的最高水準。在過去的十年中，它受到了PC用戶和管理員的廣泛喜愛，不僅是為了取代其臭名昭彰的Windows Vista。

他認為，PC應該在十年前就應該死了。但因為Windows 7出現了，它也具有強大的持久力：Windows 7用戶在出現時基本上忽略了Windows 8，直到Windows 10成熟，用戶才逐漸從可靠舒適的Windows 7遷移。

但是，即使在微軟支持快要結束時，Windows 7的支持者也被證明是固執的。儘管企業大都採取了行動，但仍然有許多消費者繼續使用他們的舊系統。

Windows 7時代與PC時​​代的高峰相吻合，Windows 7的終結也標誌著PC時代的終結。

在最近的七年中， PC的銷售一直在下降，直到去年才又出現小幅增長，主要是由於企業在屈服於不可避免的升級之後，需要購買新的PC來運行Windows 10。

在許多情況和使用案例中，PC已被各種其他設備中包含的智慧手機、平板電腦或數位助理，如Amazon alexa所取代。不僅是PC，Windows不再是Microsoft的主力產品。

當然，這並不是說PC已經死了，但甚至PC的定義變得模糊了。個人電腦製造商不斷提供新的創意，這些創意提供了各種奇特的，非傳統PC樣態的產品。

文章來源：ZDNet

(中時電子報 趙永紝)

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