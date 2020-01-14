台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機

一路向尖端技術邁進的台積電，並未受到貿易戰和供應鏈中斷的影響，但還是得要考量消費者錢包的深度。台積電向蘋果、華為等廠商提供尖端技術晶片的同時，它的代工報價可能推高智慧手機售價，可能的一個結果是令消費者無法接受。

據路透社報導，在連續三年萎縮之後，智慧手機市場終於有望在今年增長。這在很大程度上要歸功於採用5G技術的機型，該機型承諾移動數據速度比當前的無線技術快100倍。市調機構IDC估計，到今年年底，全球智慧手機出貨量將突破14億部，增長1.5％。其中，5G手機將佔約14％。

這對已經是全球最頂尖的晶圓代工製造廠台積電來說是個好兆頭，研究公司TrendForce認為該公司可在全球逾半市場中佔有主導地位。台積電相較其競爭對手：如韓國三星電子和美國英特爾，領先優勢相當可觀，也代表著台積電擁有相當大的訂價權，而這勢必將由最終端的消費者買單。

台積電法說會將在周四舉行，公佈去年第四季業績，並預測未來三個月。根據Refinitiv的分析師預測，台積電今年預計將實現約4,300億新台幣的淨利潤，增長26％。在過去一年中飆升近60％之後，台積電目前的本益比已超過20，遠高於其五年平均值的14.5。

路透對台積電這個看似不可阻擋巨人的憂心是，最大的風險可能是消費者的購買意願，若是高階5G手機的售價超過他的能力所及。例如，最新型號的三星Galaxy Note 5G在美國的報價約1000美元，這個價格市場能不能接受，有待市場驗證。

文章來源：路透

(中時電子報 趙永紝)