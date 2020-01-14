太強！交大博士臉書實習 4個月百萬入袋

非美國學歷也能拿到美國Facebook實習門票哦！交通大學光電系博士生王毓仁去年底獲得Facebook Reality Labs實習4個月的機會，月薪達9000美元，總計獲得超過100萬台幣，去年12月底完成實習返台，更獲Facebook青睞，邀請後續的遠距專案合作，成為交大第1人。

交大指出，王毓仁是於2017年末與指導教授林怡欣共同出版回顧文獻，由於其實驗室長期鑽研液晶光學，正好符合Facebook的需求，當時該公司的工程師前來拜訪覺得很有意思，王毓仁當下把握住表現機會，事後就被推薦到Facebook Reality Lab液晶光學組面試，而獲得實習機會。

王毓仁表示，實習期間與其他Facebook實習生交流發現，許多人是參與會議時被詢問是否有實習意願，才獲得內部推薦機會，想要出國獲得實習機會，真的要好好把握每1次機會。

他說，在許多人的印象裡，實習生彷彿只能當「跟屁蟲」在旁觀摩，但在全球前10大企業實習，必須展現累積的知識深度與熟悉度，Facebook很願意信任實習生，視實習生為即戰力，負責部分的研發責任，此部分也讓他獲益良多。

王毓仁表示，對於未來會先赴美國Google、Amazon討論合作，同時完成畢業口試，在更清楚產業研發的趨勢後，期待將研究成果導向實際產品，創造更多價值。

林怡欣則表示，一般學生都是先赴美攻讀碩博士，再向頂尖企業投遞實習履歷，有時投了數百家卻苦無消息，心裡格外煎熬，但王毓仁從學士到博士，都是接受交大的訓練，能直接獲得Facebook工程師內部推薦，甚至初試啼聲一鳴驚人，可說前無古人，非常難得。

（中時 陳育賢）