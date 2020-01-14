鄰近發表會 三星新摺疊機名稱提前曝光

三星（Samsung）確認將在美國舊金山時間2／11上午11點（台灣時間 2／12 凌晨 3 點）舉辦UNPACKED發表會，外界預期三星會推出新一代Galaxy S系列旗艦機以及新款可折疊螢幕手機，隨著越來越鄰近發表時間，新機的正式名稱也成為討論焦點。根據爆料達人的說法，上述兩款新機預計名稱將是Galaxy S20系列以及Galaxy Z Flip。

先前指出過Galaxy S11系列會被改為Galaxy S20系列的爆料達人i冰宇宙，近期推文再度確認這項消息。不僅如此，也連帶指出新款摺疊手機名稱將會是Galaxy Z Flip，而非先前外界預期的 Galaxy Fold 2。新一代 Galaxy S 系列手機，在先前傳出可能命名為Galaxy S20系列後，《9to5google》網站分析，三星這麼做的原因有幾個，包含（1）可跟其他「十年」品牌區分開來（蘋果iPhone X、Google 的 Android 10 等等）；（2）正巧跟發表所在年分（2020）相符，更容易記憶。（3）品牌名稱上，看起來領先了其他對手（蘋果可能為2020年新iPhone取名為 iPhone 12系列)。



按照先前相關傳聞與報導，三星Galaxy S20系列採用與Galaxy Note 10系列相同的Infinity-O的螢幕開孔設計（開口在螢幕頂端中央），其中 Galaxy S20+ 螢幕尺寸預計是6.9吋，螢幕更新率達到120Hz。將搭載高通 Snapdragon 865 處理器（也可能同時推出搭載 Exynos 990 處理器的版本），支援 NSA／SA 雙模5G，支援超級快充功能（S20+預計搭送25W充電器）。相機表現上預計採用1億畫素影像感測器，成像效果預計將會比Galaxy S10系列有大幅進步。

Galaxy Z Flip pic.twitter.com/WKA5mpICVE — Ice universe (@UniverseIce) January 12, 2020



除了Galaxy S20系列外，外界預期三星也將在 2 月份的發表會中，同時發表新一代摺疊螢幕機種。這一款手機先前被認為或許被命名為Galaxy Bloom，但被認為這比較可能是內部開發代號。針對這一款手機，爆料達人i冰宇宙指出名稱將是Galaxy Z Flip，念來有點拗口，但是有可能在部分市場就是採用這個名稱。與Galaxy Fold不同的的是，Galaxy Z Flip 預計採用上下折疊的設計，展開來跟當前主流智慧型手機差不多，但摺疊起來更易攜帶，預計僅採用高通Snapdragon 855處理器（2019年推出的款式），價格預計會比Galaxy Fold 的1,980美元（在台定價NT$68,888）更低一些，約1,000美金左右。

（中時電子報 黃慧雯）

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