智邦郭飛龍談擴產： 錢早準備好了，就等東風到

智邦（2345）去年繳出亮麗成績單，全年EPS直接跳過內部預期的6元，連董事長郭飛龍都大嘆「連自己都沒有預期到」，除強調期待未來持續穩健成長外，也會持續投資。至於擴產大計何時再啟動？智邦董事長郭飛龍明言，錢早已準備好了，現就等東風到。

智邦去年擬出5566內部營運目標，即營收上看500億元，EPS衝6元，沒想到表現遠超乎預期，不僅去年11月就提前達標，全年營收更直上554.01億元，年增28.56％，去年前三季EPS也達到6.97元，郭飛龍打趣說，去年全年EPS7元應該沒有問題。意味著去年營收和獲利都已成功上演大驚奇。

展望今年，郭飛龍強調，雖然有部分訂單待去化，農曆春節不得不加班，但因農曆春節假期較長，元月表現應該會比較差一點，可能呈年減，不過，法人依然樂看智邦今年首季營收仍有二位數的成長力道。

由於現行竹南廠五條產線都已滿，為預備產能，智邦日前已在既有的一樓及五樓廠房之外，新租了四樓做預備，至於四樓預定規劃多少產線？郭飛龍直言，「產線的擴充，智邦一直都在做準備，且錢早已準備好了，就等適當時機到來。」

他並強調，為了讓擴產更具機動性，智邦不光連廠區的LAYOUT都已經畫好，還特別派了專人去盯設備廠，以確保新增的設備是最新型的機型，郭飛龍以去年新設的竹南廠為例，他說，「去年元月才剛租廠，四月就開線生產，對此，很多人不相信。」強調智邦的擴產「速度」絕對不成問題。

智邦去年請來前3Com執行長Edgar Masri出任智邦集團Accton執行長（CEO）一職，期待智邦在國際化上有比較快的進程，Edgar Masri也直言，現智邦在歐洲已設有營運總部，未來包括亞洲、印度也都有設立營運總部的可能。

針對智邦既有三大市場包括ODM、數據中心、電信運營商的未來展望，Edgar Masri表示，ODM市場未來仍將維持穩定的速度成長，至於超大規模的數據中心和電信商部分仍未到起飛期，其中超大規模的數據中心部分，智邦雖已備齊了400G白牌產品和開放網絡，但受限於傳輸元件（transceiver）尚未量產，價格未到甜蜜點，現雖有少量出貨，「但2020年恐怕沒辦法看到大成長，真正起飛，可能還是要等到2021年底或2022年初」。

至於電信市場，著眼於中華電、AT&T等電信商原本就有既有的網路，智邦所要做的就是在既有的網路上做出疊加，以符合業者需求，Edgar Masri透露，智邦現有很多專案都已進入POC（概念認證）階段，「已有了健康的營收」，但距離電信業者全面擁抱開放性網絡的時點還早，推估「應該還要3年的時間」。