泰鼎-KY建新廠 濃濃東南亞味

看好東南亞轉單趨勢明確，客戶及訂單能見度逐漸明朗，PCB硬板廠泰鼎-KY（4927）決定啟動三廠建廠計畫，執行長周瑞祥表示，東南亞風味道吹得是越來越濃，近幾個月以來包括組裝廠、代工廠，甚至是客戶端都有不小的動作，預計下半年業界會看到不少火花，同時轉單效益也將逐步發酵，為避免產能青黃不接，因此泰鼎決定啟動建廠計畫。

據了解，泰鼎三廠新的四層樓建築將會在2020年完工，2021年初開始進機、設機、測機等。泰鼎強調，三廠將不採取增資或發行可轉債的方式進行，該廠預估三年花費30～40億元，其中大半將向銀行融資，其餘部分則從近幾年公司獲利來逐年支付，且維持每年的現金股息配發。

董事長王樹木表示，三廠的加入除了把產品面做大，擴充的產能更是為了供應貿易戰產生的東南亞訂單轉移，泰鼎過去要切入中國市場非常困難，談到交貨客戶都敬而遠之，但隨著國際紛擾持續蔓延，生產供應鏈發生變化，組裝廠、代工廠紛紛移出中國，泰鼎則身處泰國最佳戰略位置。

另外泰鼎過去以大量管控的產品為主，而新廠房的加入，泰鼎將跨足少量多樣領域，如光電板、繪圖卡、記憶體模組板等，王樹木認為，貿易戰帶來的新客戶、新產品，其所挹注的成長動能相當可觀，未來新加入的客戶大多會涵蓋在上述三樣產品裡，而這些產品的訂單量足以再創造一個泰鼎，因此對於東南亞轉單發酵後的營運樂觀看待。

周瑞祥進一步表示，東南亞轉單從圍觀到進場下注，業界吹起東南亞風已是事實，放長遠看雖然中美貿易戰看似緩和，但萬一突然又要加稅根本來不及跑，因此不少大廠及客戶開始移動，自2018年底至今年第三季，很多廠商會完成整地、設備、建廠等，泰鼎今年目標就是在第一季熱好鍋爐，備戰全年市場需求，同時進行三廠興建為東南亞轉單做好萬全準備。

前置作業不備懶 淡季更要練兵

泰鼎2019年下半年受貿易戰影響，旺季營運不旺，但董事長王樹木強調，過去這半年泰鼎並沒有因為訂單少、交貨壓力小而放鬆，雖然工廠稼動率下滑，但要做的事情卻更多更忙，由於看到訂單量會成長、工作天數會增加，在新廠產能尚未開出前，最晚要在三月前把一、二廠產能提升10～15％，以滿足客戶今年的旺盛需求。

為應付稼動率下滑，又要降低成本、管控費用，同時還得兼顧員工的生活穩定，王樹木費盡心思調整生產策略，看準一廠的支出費用較低以及未來去瓶頸增加的產能大多是在二廠，泰鼎決定在淡季期間把一廠的產能塞到最滿，二廠則保留一半用來做設備汰換、動線規劃、產能調校等，雖然二廠產能沒有滿載，但做的事情完全不輸給旺季。

王樹木舉例，2018年底工廠不良率是4％左右，2019年底連3％都看不到，一廠不良率1％多、二廠2％多，尤其二廠的設備、機器是比較進步的，理論上還會再降。從工廠生產角度來看，以前一天做100片，現在可以一天110片，成本一樣、產出增加下，產生的邊際效益相當可觀，也因此預期今年若客戶需求回溫，訂單能滿單的情況下，營運表現要比去年更好才對。

王樹木總結，其實做那麼多事，也不過就是為了生產良率、效率的提升，但要能總結出這句話，前提是得完成各式各樣的前置作業，以前可能邊做邊發現問題，導致停機時間多、生產效率差，現在則養成上工前就必須一切就緒的習慣，確保每台車開出去不會半路沒水沒油，現在的泰鼎就像是隨時暖好身的球員，只要機會一來，站上球場就必定進球。

執行長周瑞祥指出，過去半年因應淡季，讓員工自然離職近1千人，眼看業務量有回升，一、二月就得招聘7、8百位員工回補，稼動率也會同步調高，營運可望逐漸好轉，旺季爆發的機會不小。此外東南風會越吹越明確，市場已傳出不少業者及品牌客戶有南遷計畫，下半年應該會很有感，對泰鼎來說將有不少新機會挹注，轉單效益指日可待。