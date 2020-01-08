衝車規 國巨匯回百億資金

為了在下半年與基美（KEMET）無縫接軌，被動元件龍頭廠國巨（2327）將陸續自境外匯回百億資金，在台衝刺車用、工規等高階產能，今年招聘的研發人員預計翻一倍，編組200人的研發團隊，新國巨儼然步入熱身階段。

國巨是繼光學鏡頭廠大立光（3008）之後，第二家挾百億資金班師回台的科技廠商，不過國巨是分批匯回，其中子公司減資款匯回台灣的金額累計達30～50億元，匯回的資金將用以擴充車用、工規等高端產品及加強研發技術。

國巨指出，公司的利基型及高端產品以台灣為生產及研發重心，目前全球五成的產值，及九成的研發資源皆集中在高雄地區，因應5G及車用電子發展所需，近年國巨擴大在台投資，最近的這一波包含招募900名作業員，以及擴編研發人員至200名，較現有的研發團隊翻一倍。

業界解讀，國巨大手筆匯回百億資金，對研發人員的招募展現高度企圖心，與下半年合併百年大廠基美有關，基美在很多車廠供應鏈中是唯一指定用料（Single Source），雖然市占率僅2％，但營收規模卻與國巨相當，顯示其元件價格之高，因此即使國巨發行GDR稀釋股本，但基美年獲利約64億元，用稀釋後股本計算，仍挹注國巨EPS高達12.57元，相當於提升國巨獲利達60％以上，基美納入國巨的合併報表之後，可望替新國巨的營收與獲利帶來票房保證。

據法人估算，在未計入漲價的基礎之下，國巨今年每股盈餘仍達2個股本以上，2021年全年完整認列，EPS可望坐3望4，達3個股本以上。

國巨目前三大生產基地分別為蘇州廠、東莞廠以及台灣廠，蘇州廠擔綱國巨70％以上的產能分布，此次分批匯回的資金將鎖定車用、工規等高階技術擴產，提前替合併基美的新國巨預做準備。

國巨股價近日飽受發行GDR衝擊，從波段高點470.5元起算，跌幅約達17.6％，已經貼近股本稀釋幅度，法人認為，波段修正幅度已接近滿足點，昨（8）日外資反手買超國巨1,776張，投信本波則抱牢持股，並未大幅度出脫國巨。

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