5G標金破千億仍煞不住 進逼4G標金紀錄

5G競標大戰200回合，始終沒有結果，總標金已經高達新台幣1,065.43億元，而且還在持續增加。在戰火沒有停歇跡象的情形下，本週可能會超越4G第一波競標的總標金1,186.5億元。

5G第一波釋照自去年12月10日開始競標，底價訂為300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

今天競標進入第20天，下午4時剛結束的第200回合，總標金已達1,065.43億元的天價，已經是NCC設定預算收入440億元的1.4倍左右。最熱門的3.5GHz頻段暫得標金也跨過千億元的門檻，來到1,048.95億元，每一單位頻寬價格來到38.85億元；28GHz停留在暫得標金16.48億元；1800MHz同樣尚無人出手。

5G標金跨過千億大關後，下一個指標是當年4G第一波競標的金額1,186.5億元。熟悉電信產業的市場人士指出，競標之初沒有人想到標金會直逼4G首波競標的「成績」；他說明，在競標第13日，總標金落在700億元左右時，曾經有一個不錯的下車時機，不過那時候標金雖然有放緩但最終過站不停，接著就開始一路狂飆。

該市場人士分析，目前標金走勢透露出一個訊息，原本規模較小的業者，以及3大業者中較為落後的其中一家業者，可能已經朝著合作的方向前進，因此競標策略有大幅度的調整。這樣的變化對於原本勝券在握的業者而言，恐怕會造成不小的壓力，陷入「標金太高但是標到理想的頻譜數量」與「不再堆疊標金但是頻譜數量不足」的兩難。

根據美系外資觀察，各國3.5GHz標金除以總頻寬數量、並加權各國人口數、使用年限等數值，台灣3.5GHz的取得價值已經是全球第一，超過原本位居首位的義大利和第二位的南韓，電信業者也無奈承認，台灣這次3.5GHz頻段取得價值創高，是另類的「台灣之光」。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）受訪時表示，政府不介入各階段競標過程，但呼籲競標廠商冷靜，也請消費者不用過度擔心。過去4G首波決標價也破千億，「就讓自由市場機制決定」。

（中央社）

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