蘇花改提早半年通車 中華電功勞大

中華電信董事長謝繼茂今（6日）率北區分公司涂元光總經理、台北營運處總經理許家村及相關施工團隊，受邀參加由交通部公路總局主辦之「蘇花改通車典禮」，並接受行政院長蘇貞昌頒贈慰勉禮品。蘇院長於會中感謝中華電信，歷經3年8個月的努力，在最後關頭全力動員、加緊趕工，順利讓蘇花改提早半年通車。

中華電信表示，該公司於105年4月取得蘇花改B標機電工程案，負責隧道及機房電力系統、隧道及公路照明系統、隧道水霧消防系統、隧道及機房消防火警系統、隧道給排水系統、隧道及機房通風空調及監控系統、161KV變電站等工程，本案涵蓋路徑全長約18.1公里，包括公路4公里、300公尺武塔隧道、7.9公里觀音隧道、4.7公里谷風隧道。歷經3年8個月的努力，於工程期間克服各種困難與挑戰，配合政府時程全力趕工，讓蘇花改順利提早半年通車。

中華電信負責機電工程，採用世界知名品牌之設備，如水霧系統採用Tyco（美商泰科）之水霧自動閥與水霧噴頭，軸流風機採用義大利Industrie CBI產品，PRIME 發電機組（2,000kW）採用西班牙「HIMOINSA」伊蒙妮莎（世界五大發電機組製造商），相關設備通過業主（公路總局）與監造（台灣世曦）之嚴格審查合格，審查期間除型錄功能審核外，並經過現場原型機測試，符合本案需求。

108年初中華電信接獲公路總局通知，要求公司在不影響工程品質的前提下，全力配合於109年春節前完成通車作業。中華電信積極配合編擬趕工計畫，並加派作業人力全力以赴，其中原需花費2～3月海運之大型軸流風機18部，改為直接由義大利分5批空運來台，且每日出工人數超過百人等，都是能加速完成通車作業而採取之措施。

中華電信表示，自取得該案後，公司全力投入專業技術與人力，提供高品質且具成本效益之公共工程建設，再度展現中華電信參與重大工程建設之能力與實力，如期如質完成公路總局所託付之任務。

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