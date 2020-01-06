電信業者僵持不下 5G標金飆出千億天價

5G競標第19天，標金終於跨過千億大關，總標金達到新台幣1004.95億元，其中黃金頻段3.5GHz的標金達988.47億元，僅次於義大利與德國，為世界第3高。NCC也持續呼籲電信業者冷靜、理性

5G第一波釋照競標從去年12月10日開始，國家通訊傳播委員會（NCC）底價訂為300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

5G競標今天進入第19天，截至下午4時，第190回合的開標結果，總標金終於跨過千億大關，達到1004.95億元，最搶手的3.5GHz頻譜，暫時總標金高達988.47億元，每單位的價格也成長至36.61億元。28GHz的標金持續停留在16.48億元，1800MHz始終無人出手。

面對標金「終於」跨過千億大關，市場人士苦笑，表示始料未及。對於標金停不下來，該人士形容電信業者現在陷入進退兩難，現在頭一經洗了一半，最好的退場時機已經過了，所以只好繼續下去。

電信業者私下也忍不住驚呼「天啊」，5G標金飆高已經不是「失速列車」可形容，且目前還只是第一階段競標數量而已，後續還有位置競標，恐怕會進一步推升標金。

電信業者對中央社記者分析，標金會失控的主因除了台灣市場規模小，卻擁有5家電信業者，競爭異常激烈，大家都不想被排除在5G之外，在不能輸的氛圍下，相互綁架拱上標金。

再者，電信業者進一步說，考慮到「共頻」問題，有業者希望標到比兩家聯盟還多的數量，導致要競標比它市占率更高的頻譜數量，擠壓到其他業者空間，雖有一家小業者下修頻譜，但整體需求還是遠高於270MHz，除非有業者調整需求頻寬，否則競標就會僵持不下，變成一場「多輸」的戰局。

另有業界人士分析，若電信三雄有心想藉由高標金，卡住亞太電信與台灣之星，藉機讓電信市場盤整，恐怕這算盤怎麼打都「賠了夫人又折兵」，只有國庫會笑著坐收漁翁之利。

美系外資形容台灣電信業者陷入「囚犯困境」，而統計各國3.5GHz標金除以總頻寬數量、並加權各國人口數、使用年限等數值，台灣3.5GHz的取得價值已經是全球第一，超過原本位居首位的義大利和第二位的南韓。

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