農業結合科技 好食好事食農潛力獨角獸出爐

Beyond Meat在2019年5月於美國首次公開發行（IPO）的亮眼表現，使食農新創逐漸成為創投眼中的明日之星。台灣首個專注在食農領域的加速器「好食好事加速器」，日前在台北以「智慧食農、創新未來」為主題，舉辦第二屆加速器種子計畫Demo Day。經歷4個月加速，5組來自不同縣市的食農團隊，向70位創投、天使投資人、策略夥伴進行Pitch，展示他們如何透過新興科技或新商業模式，賦予傳統食農產業全新面貌。

好食好事基金會也攜手數位媒體，進行了首次的「台灣食農創新創業調查」，針對352名消費者、19位創投，以及45家新創公司進行深入調查。調查指出，高達85.7％創投已投資過農用生物科技，其次分別是智慧農業管理（71.4％）、農業機器人設備（57.1％）。從未來投資佈局這個角度來看，創投接下來關注、計畫投資的領域則是以農用生物科技（78.6％）、新型農場系統（71.4％）、智慧農業管理（64.3％）等領域。隨著Beyond Meat掛牌上市引起的全球食農投資熱，也令人好奇台灣是否有趕上這一波風潮？

好食好事基金會執行長歐陽思菊分享，創投欲投資，且台灣新創擅長的六大領域調查結果以呼應全球趨勢，分別是智慧農業管理、新型農場系統、農業供應鏈、農用生物科技、新食材新食品、農業機器人設備，可以展現出台灣在食農產業創新創業的潛在爆發力。

好食好事加速器的第二屆Demo Day上場的5家團隊包括：源天然、汎鍶科藝、譜曲辰、鮮田國際、峰漁。本次評選出的「好食好事潛力獨角獸獎」也再次驗證這個趨勢。獲頒大獎與100萬獎金的「譜曲辰農業科技股份有限公司」，研發農業監測、高精度天氣預報、農業演算法 、4G農業無人機協作平台，期待建立一條龍智慧農業解決方案，讓農業生產計畫戰勝氣候變化，更以成為「全球精準農業服務戰隊」自許，潛力無限。

本次擔任評審的橡子園顧問有限公司董事長陳五福，則是對好食好事第二屆加速器新創團隊表現讚不絕口，他同時也鼓勵食農新創，民以食為天，對「食」的欲望與想要是無窮的，所以創新與商機也是無窮的，還有很多價值可以繼續創造，非常鼓勵年輕人投入。

好食好事加速器是台灣首個聚焦在食農領域的垂直型加速器，每年徵收一梯次，為新創團隊進行 4 個月加速課程。每個團隊在加速期間享有加速課程、工作坊訓練、2～4位來自不同領域的專家業師，並協助透過媒合機會，為創業家提供人脈資源、商業機會，以及資金鏈結的全方面協助。