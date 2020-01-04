CES快來了 台廠摩拳擦掌

美國消費電子大展CES 2020開展在即，台系PC及板卡品牌廠摩拳擦掌積極備戰，包括宏碁、華碩、技嘉，以及微星、華擎、精英、藍天等業者，皆預告將鎖定專業創作者及電競暨周邊領域新品，或結合5G、AI應用等相關智慧解決方案，在CES粉墨登場。

宏碁照列在每年的CES端出超澎派全系列產品，包括以高續航、強效能為主打的輕薄筆電Acer Swift系列，針對專業數位創作者推出的ConceptD系列，與電競Predatorg掠奪者系列，都將推出新品。另其推出全球首創自動直立投影模式、可支援多角度投影的可攜式LED無線投影機Acer C250i，也將在CES現身。

華碩ASUS及旗下電競品牌ROG玩家共和國，也擺出全系列產品線應戰，包括ZenBook Pro Duo、ZenBook 15、ZenBook Flip等輕薄筆電，和ROG Strix SCAR Ⅲ電競筆電等PC產品，周邊還有SSD固態硬碟外接盒ROG Strix Arion。

預期Intel及AMD兩大平台都將發表新一代CPU平台，加上Microsoft於去年第四季針對雙螢幕筆電產品設計的Windows 10X作業系統可望在今年有進一步推廣、同時提升更好的使用體驗，業界預估主要PC品牌廠此回CES展上多會有相關新品或概念性產品線推出。

2020年持續聚焦電競與創作者的微星，2019年起搭載AMD平台的PC產品比重有較明顯拉升，此回CES預計也將有搭上AMD 7nm+支援即時光線追蹤之第二代Radeon RX Navi新GPU的電競筆電新品，及配備Mini LED 螢幕的新款創作者筆電新品，亦將成為業界關注焦點。

另一方面，同樣聚焦創作者及電競市場的技嘉，除將展出GIGABYTE AERO全系列創作者筆電，針對電競子品牌AORUS也另闢展場端出整合最新筆電技術的系列新品。華擎則分別針對主板、顯卡及迷你主機等三大產品線推出新品。

至於藍天將展出首款5G筆電產品，精英則分別推出全新高階LIVA系列迷你電腦和All-in-One電腦，同時聚焦智慧運輸生態系端出包括生產智慧座艙（Smart Cockpit）、先進駕駛輔助系統（ADAS）與車隊管理系統（Fleet Management System）與進階車載資通訊系統。

ODM同樂 仁寶、緯創出貨增溫

品牌廠積極前進CES秀實力，台系ODM廠齊樂。看好「DHL」（戴爾、惠普及聯想）三大PC品牌及雙A（宏碁、華碩）台系品牌皆持續在2020年加碼聚焦創作者PC產品線，法人預期ODM廠亦將受惠中高階以上的創作者商用PC產品更趨完整之際，將有利包括仁寶、英業達與緯創的PC出貨量，在上半年持穩增溫。

即便2019年第四季PC產業再次受到CPU供貨短缺影響，台系主要ODM廠在2019年度的出貨表現多仍保持平穩以上的表現。其中，仁寶年增雙位數的出貨目標達陣，英業達也因受惠商用機款占比達8～9成、受CPU缺貨影響有限，全年出貨守住持平表現。

仁寶來自於商用及消費機款比重約各占五成，預期今年在其陸系主要客戶聯想欲積極拉升在全球筆電市占的企圖明顯下，將受惠帶動其筆電出貨持穩增長。其中，聯想針對5G模組及雙螢幕、可折疊螢幕等筆電機款推廣態度積極，同時在各品牌廠加速推進創作者筆電系列之際，轉向聚焦Z世代小資族、推出有別於ThinkPad系列的ThinkBook系列產品線，同步搶攻SMB暨零售域市占，估都將有利仁寶在上半年的商用機款及下半年消費機款的出貨旺季，帶來出貨動能。

另一方面，英業達則針對既有市場主流的窄邊框輕薄型筆電，在研發設計上持續精進，尤在連線及散熱效率具有相當的技術力優勢之下，英業達亦成功爭取到既有客戶的轉單效益挹注，加上其主要美系客戶惠普針對今年銷售量亦訂下積極成長目標，預期都將為英業達今年筆電出貨及營收帶來優於近年的增幅。

至於同樣亦受惠美系客戶戴爾持續擴展市占，法人亦預期緯創整體筆電將可望在2020～2021年維持穩定的出貨表現，加上其在毛利較高的商務型機款比重提升、總出貨量亦有低個位數年增下，2021年來自筆電事業的營收，將較2020年有5％以下的增長。