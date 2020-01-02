TWS晶片發威 瑞昱業績步步高

真無線藍牙耳機（TWS）需求在蘋果新品熱潮推動下持續發燒，各大廠將在2020年上半年全面跟上AirPods Pro規格，帶動TWS市場規模持續擴增。法人指出，瑞昱（2379）的新款高階TWS晶片產品將於2020年上半年開始量產，全年出貨量將可望挑戰年成長2成水準。

TWS市場持續熱絡，蘋果推出的AirPods Pro產品導入主動式降噪及環境音偵測功能，使AirPods Pro一上市就賣到缺貨，全球各地至少必須等到1月過後供貨才可望逐步順暢，使其他品牌廠已經規劃在2020年上半年積極推出導入主動式降噪的新品，希望能分食蘋果市佔率。

瑞昱於2019年下半年端出新款高階TWS晶片「RTL8773」，並導入目前市場最先進的混合式主動降噪（Hybrid ANC）技術，法人指出，瑞昱目前已經接獲客戶訂單，並排定在2020年上半年開始量產出貨。

據了解，瑞昱早在2019年下半年就已經推出RTL8773晶片，不過由於品牌廠若需導入混合式主動降噪的產品需要高額成本，因此有意願的廠商屈指可數。但隨著相關零組件成本下降，加上混合式主動降噪技術逐步成熟，因此品牌廠為了分食蘋果AirPods市佔率，因此導入RT8773晶片意願大幅增加。

法人推估，瑞昱在2020年受惠於高階產品開始量產出貨，加上舊款產品大舉攻入主流市場，在雙動能推動之下，瑞昱TWS晶片出貨量將有機會挑戰年成長2成水準，帶動業績持續攀升。

事實上，瑞昱在TWS表現一直都相當亮眼，目前已經攻入美系、陸系及日系等各大品牌端，並獲得市場上好評，同時被定位為中高階的TWS晶片廠商，在瑞昱TWS晶片持續熱銷之下，目前瑞昱重點開發的產品線之一。

此外，瑞昱進入2020年將可望受惠於WiFi 6、8K等新終端產品興起，帶動產品出貨持續暢旺。法人表示，瑞昱WiFi 6將可望在2020年下半年開始小量出貨，搭上5G+WiFi 6的熱潮。8K電視市場在奧運轉播推動下，電視亦將出現升級汰換潮，瑞昱出貨量可望同步看增。