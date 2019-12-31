台積電獲AWS白金認證

台積電（2330）在最新一期企業社會責任電子報揭露在環保節能上的重要進展，台積電獲得可持續水管理標準（AWS）白金認證，不僅是全球第一家獲認證的半導體企業，更締造史上最高分評鑑紀錄及全球最高分紀錄。

同時，台積電首創業界晶圓清洗機台熱水循環系統並已在Fab 18廠使用，簡單改造既有熱水機台，有效減少熱水浪費，並省電1,400萬度。

為實踐綠色製造，並持續強化用水效率，台積電引進全球唯一可持續水管理標準（AWS Standard），2019年年初以Fab 6及Fab 14第五期、第六期、第七期廠房為初期示範廠區，2019年12月獲AWS正式授證，成為全球第一家AWS白金級認證的半導體企業。台積電114分的評鑑結果，不僅超越白金級的80分認證門檻，亦締創史上最高分評鑑紀錄。

台積電建立縝密且系統化的可持續水管理組織，在驗證過程中，以整體流域為檢驗範圍的AWS團隊，對台積電領先業界推出液中求銅再生系統、打造螢火蟲高科技綠色廠房、規劃民生汙水回收使用於廠區，甚至攜手外部單位開發跨產業的綠能智慧水閘門，協助提升國內農業灌溉效率等，皆給予高度肯定及讚賞。

台積電2019年領先業界打造「晶圓清洗機台熱水循環系統」，透過回收未經使用的熱水循環利用機制，成功減少80％的熱水浪費，截至2019年11月已完成29組熱水設備改良，共省下1,400萬度電。

供應晶圓清洗機台熱水的熱水設備，以往為避免管線內形成死水、造成雜質汙染，在機台未運作期間，仍須不間斷的輸出熱水以確保管線通暢。為有效控管熱水設備用電量，台積電營運技術委員會與機台承攬商攜手研發改良方案，利用「熱水循環」的概念，在原供水管路加裝一道儲熱水槽，連接機台端未經使用過的熱水排放管路，有效回收未經使用過的熱水。

現在改良後的熱水設備，將優先使用儲熱水槽內的回收熱水進行加熱，成功避免未經使用的熱水直接廢棄的能源浪費。當儲熱水槽水量不足時，才由原供水管線進水，與回收熱水混和後加熱使用；與回收熱水混和後的水溫亦較初始水溫高，減少加熱時能量消耗，加上額外增設的回收管線保溫機制，雙管齊下讓回收過程的溫差降至最低，達成節能效益。

改良的熱水設備，經台積電研發組織驗證後，已優先在Fab 18使用，未來將由營運技術委員會全面推廣至Fab 12、Fab 14、Fab 15等12吋晶圓廠區。經過使用分析，每台改良的溫水設備依製程使用條件不同，可以節省約30％的耗能，自2019年1月起至11月，已節省1,400萬度電，預計2025年以前將可省電1億度，持續邁向台積電2025年累積節電量28億度的永續目標。