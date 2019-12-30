英特爾催動伺服器換機潮 麥格理喊進四大金剛

全球處理器龍頭廠英特爾（Intel）將於2020～2021年推出新一代產品，可望帶動固網及資料數據中心換機潮，麥格理指出，白牌伺服器出貨將擺脫無成長，2020、2021年有望直奔雙位數增長，2020年網通股首選是智邦、緯穎、譜瑞-KY和世芯-KY四大金剛。

其中，在世芯-KY部分，麥格理與摩根士丹利證券有志一同唱高調，目標價分別給予 289、290元。而在緯穎部分，目標價拉上新高度，麥格理給予緯穎714元的高價位。

根據英特爾宣布新產品藍圖，英特爾2020上半年將推出14奈米，代號Cooper Lake處理器，2020年下半年推出10奈米製程，代號Ice Lake的處理器（皆搭載Whitley平台），2021年則將推出7奈米製程，代號Sapphire Rapids產品（Eagle Stream平台），規格全面升級。

英特爾為因應5G及人工智慧，對運算效能提升的需求，全面升級新平台功能，在假設雲端容量也大幅擴增下，將帶動2020～2021年的伺服器換機潮。麥格理預測，白牌伺服器2019年營收將年減1％，但2020、2021年將轉為年增14％、16％。而企業伺服器也將於2020年轉為正成長，整體而言，伺服器營收2020、2021年將年增5％、7％。

麥格理重申緯穎投資評等「優於大盤」，將是2020、2021年伺服器回復成長後的主要受益者，目標價上調至714元。主要理由有三，分別是雲端容量的擴增、伺服器替換需求，以及英特爾10奈米CPU帶動的換機潮，緯穎將憑藉現有客戶及滲透到新客戶，表現超越同業。

此外，麥格理也對智邦、譜瑞-KY給予「優於大盤」的投資評等，目標價分別是208元、824元，智邦主要是受惠於網路數據需求的成長，而譜瑞-KY則是受惠於數據流量激增，PCIe 4升級滲透率提升。

世芯-KY部分，則是受惠於大陸晶片自製策略的商機，麥格理預期，世芯-KY將成為大陸半導體本地化授權（尤其是CPU部分）最大受惠者之一。大摩最新報告也重申對世芯-KY「優於大盤」的看法，目標價290元。

大摩指出，世芯-KY的大客戶飛騰（Phytium）已推出處理器，而飛騰主要客戶為大陸政府電信營運商、銀行等，預估世芯與飛騰合作的CPU出貨量，於2020年底可達80萬套的規模。

凱基投顧同樣看好固網及資料中心的高速升級，預期台灣網通廠的獲利能力，將在2020年第一季及第二季回穩，並受惠於2020年起，為期三年的固網換機潮，營收將呈現強勁成長，啟碁、中磊、嘉澤為網通股首選。

