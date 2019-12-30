網傳iPhone SE2造型 走傳統設計風格

YouTube Phone Industry 頻道日前製作了 iPhone SE 2(暫定名稱)的全新渲染圖，從影片中曝光的圖片來看，不少訊息都與先前業界傳聞相符，包含採用單顆主鏡頭、維持 Touch ID(iPhone SE也有採用)等。相機設計上，雖然仍舊是採用單鏡頭，但設計風格上跟過去的 iPhone 8 Plus (雙鏡頭)比較像，感覺是 iPhone 8 與 iPhone 8 Plus 融合後的樣貌。因為 Touch ID 的指紋感測器以及較為低廉的價格，iPhone SE 2 看起來還是採用了比較傳統的設計，也就是並沒有全螢幕的特色。

根據向來預測蘋果新品準度都很不錯的天風國際證券分析師郭明錤指出，iPhone SE 2 採用跟 iPhone 11 同級的 A13 處理器及 3GB RAM。沒有 3D Touch 功能(2016 年推出的 iPhone SE 也不具備 3D Touch)，儲存容量提供 64GB、128GB 的選擇(iPhone SE 提供 16 / 64GB)，機身顏色則預計有太空灰、白色與紅色的選項(iPhone SE 推出銀色、金色、太空灰與玫瑰金四色)。

分析師指出，因為 iOS 13 並沒有對 iPhone 6 (及以前)系列提供支援，預計現在約有 1 億 iPhone 6 系列的用戶有升級手機的需求，在價格極具競爭力的前提下(iPhone SE 2 預計 399 美元起跳)，可望帶動一波換機潮，預估 iPhone SE 2 在 2020 年有望出貨 3000~4000 萬支。針對 iPhone SE 2，日本科技部落格《Mac Otakara》曾指出有可能叫做「iPhone 9」。究竟哪一個名稱正確，最終價格又將是多少，隨著時間越來越逼近 2020 年第一季，預料將會有更多消息曝光。然最終仍需以蘋果在發表會及官網上公布的最終資訊為準。

文章來源：YouTube

（中時電子報 黃慧雯）

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