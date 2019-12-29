亞馬遜熱銷榜！透露台積電2020驚天秘密

超微（AMD）在美電商龍頭亞馬遜的10大暢銷CPU（電腦中央處理器）排名，搶下8個名次，帶動周二股價收漲2.38%，引領半導體股價再創高峰。對此，分析師表示，超微新晶片熱賣，對台積電2020營運是大利多。

巴倫周刊（Barron’s）日前報導，Susquehanna分析師 Mehdi Hosseini在最新報告中指出，超微推出的新晶片賣翻天，明年第1季的表現可望優於預期，看好超微後市及股價持續上漲，也有助於提升供應鏈台積電的獲利能力，重申對台積電的正面評等。

Hosseini表示，台灣供應鏈透露，2020年底，超微市占率將由目前5%翻漲一倍至10%以上。台積電是超微的晶片代工廠，尤其7奈米製程更是業界無人能敵，吃下蘋果、華為等多數大客戶的7奈米訂單，讓台積電穩居代工市占龍頭。

在亞馬遜10大暢銷CPU排行榜上，超微產品攻佔8個榜單名次，可見推出的新晶片相當熱銷，網站也傳出缺貨，甚至實體店面出現排隊搶購人潮。

超微新處理器大賣，未來有望對台積電7奈米擴大下單，助攻明年首季營收。台積電27日股價上漲5元（或1.5%），來到338元。

（中時電子報 吳美觀）