TWS耳機熱銷 概念股高歌

真無線藍牙耳機（TWS）市場2020年熱度持續升溫，半導體供應鏈緊捉這股商機，希望搭上這波TWS衝刺出貨列車。包括IC設計廠聯發科、瑞昱、原相均推出TWS藍牙晶片方案；NOR Flash廠華邦電、旺宏擴大出貨；鈺太則靠著微機電麥克風（MEMS Mic）搶攻新訂單。法人看好TWS概念股2020年業績持續成長。

蘋果新一代支援防水及降噪功能的AirPods Pro賣到缺貨，包括亞馬遜、三星、索尼等其它品牌的TWS耳機同樣買氣強強滾。新一代TWS耳機要求更強功能，包括防水及主動降噪、藍牙5.0自動配對、減少聲音延遲等，同時強化立體音質，所以耳機中搭載的藍牙晶片功能愈來愈強大，聯發科透過子公司絡達搶下不錯的TWS耳機市占率，瑞昱及原相的藍牙晶片亦在中高階TWS耳機市場拿下不少新訂單，且2020年上半年還會推出新款晶片來刺激出貨量。

此外，中高階TWS耳機支援降噪及減少聲音延遲等功能，需搭載NOR Flash協助運算，帶動華邦電及旺宏的NOR Flash出貨回升。目前市場上的TWS耳機每支搭載32Mb或64Mb NOR Flash，蘋果AirPods則搭載128Mb NOR Flash，隨著TWS耳機出貨快速增加，業界推估2020年總出貨量將年增近一倍達2.5億副以上，這讓原本供給過剩的NOR Flash市場在2019年第四季轉為供給吃緊。

事實上，新款TWS耳機都是搭配智慧型手機使用，當藍牙5.0無線配對、降噪及降低延遲、支援智慧語音控制等功能成為標配後，每支耳機搭載的NOR Flash主流容量也會提高，業界認為，2020年之後TWS每支耳機會搭載128Mb NOR Flash，業界看好NOR Flash價格將止跌回升，對華邦電及旺宏2020年營運會有顯著加分。

TWS耳機推陳出新，開始加入語音辨識及聲控等新功能，所以搭載更高訊噪比要求的MEMS麥克風，且每支耳機搭載的MEMS麥克風也會由1顆增加至2顆。鈺太推出MEMS類比型麥克風（A-Mic），打進索尼及萬魔等多家TWS供應鏈，而且2020年TWS耳機將搭配5G智慧型手機提供通話或聲控功能，一套耳機需要搭載4顆A-Mic及演算法來消噪，鈺太可望直接受惠。

華為、三星 競推新品應戰

蘋果推出的新款真無線藍牙耳機（TWS）AirPods Pro上市後，市場掀起搶購熱潮，進入全面缺貨狀況，交期甚至長達兩個月之久。在AirPods Pro熱銷帶動下，目前華為已推出新品應戰，三星預期2020年第一季推出新品，在各大廠齊力搶攻TWS市場帶動下，已有市調機構喊出2020年TWS市場規模年增率將可望逼近翻倍成長。

真無線藍牙耳機近年來颳起一股旋風，各大廠都搶推TWS產品，搶食這塊商機，當中又以蘋果的AirPods系列市場能見度最高，各大廠都以蘋果為主要競爭對手，近日蘋果再度推出AirPods Pro新產品，引發市場搶購，不僅傳出全球大缺貨，甚至最快要到2020年1月中旬才能重新供貨，蘋果在TWS堪稱大贏家。

不過，非蘋陣營也沒放過這塊大餅，華為2019年下半年推出FreeBuds 3的TWS產品，具備主動式降噪功能，且還特別強調以空氣動力設計的降風噪導管，可讓騎士在時速20公里以下清晰通話，在主動降噪的特點下，讓華為在中高階TWS市場上佔有一席之地。

另外，三星也傳出可望在2020年推出全新一代TWS產品Galaxy Buds，雖然規格部份沒有太多數據，但至少可確定的是，有機會將延續以語音助理Bixby全面支援三星物聯網生態系，且耳機續航力勢必再度提升並跟上主動式降噪技術。

由於TWS產品大熱銷，因此市場機構一致看好TWS市場可望持續爆發性成長，根據Counterpoint Research預期，2019年TWS市場規模達1.2億副，相較2018年將近成長三倍，進入2020年後市場規模更將躍升至2.3億副，將近翻倍成長。

事實上，消費性市場近年來由於吹起無線需求，從先前的無線充電板，到2019年的TWS，品牌商都陸續規畫把線材省略，原因不外乎美觀、方便。供應鏈預期，隨著市場對TWS需求逐步提升，未來更不排除品牌廠會將TWS列為標準配備，讓TWS供應鏈各個都開始大展身手，希望能獲得品牌廠青睞，大搶TWS商機。