兩岸自動化需求給力 廣運明年本業看增三成

廣運集團28日舉行年度尾牙。董事長謝清福表示，受惠兩岸自動化需求增加，2020年自動化本業營收將挑戰20億元，成長三成；新設的熱傳事業預計2020年正式出貨，挹注營收。此外，由於美國需求強勁，太極單晶電池訂單能見度已達2020年第三季，帶動毛利率提升，全年表現有望轉盈。

太極總經理謝明凱指出，受惠於美國政府推廣綠電節稅政策，帶動太陽能單晶電池接單暢旺，能見度大幅提升，估計銷美營收比重將增至七到八成。至於電站方面，子公司承陽目前持有電站容量逾17MW，在建未完工的有9MW，預計2020年目標新增15MW，總建置容量逾40MW。因電站持有報酬率高且收益穩定，陸續潛在買家洽談收購承陽，不排除有出售計畫，充實公司營運資金及提前一次認列收益。

太極將把兩岸生產基地全部遷移集中到越南廠，逐步聚焦太陽能電池PERC單晶製造。目前越南廠產能600MW，其中單晶100MW，2019年陸續將台灣及大陸設備移至越南，並進行系統設備優化及改機作業，目前完成進度約80％，預計2020年3月完工。2020年目標產能為800MW，其中單晶500MW及多晶300MW，未來不排除產能全數逐步轉為單晶。因調整產能綜效，太極第二季毛利由負轉正至3.27％，第三季毛利率更成長到4.6％，毛利率持續改善，2020年可望提升到兩位數的水準。

廣運深耕智慧自動化物流設備，近年因應智慧工廠新型態，結合物聯網、大數據應用趨勢，同步協助客戶量身個別開發生產戰情資訊中心，掌握設備運作及巨量資料分析，提高競爭力。目前各類專用機及零組件，包括自有的AGV（無人搬運車）從輕載至承載超荷重65噸各類型皆有，結合各知名品牌機器人廣泛應用，成功開發量產具高度品質優勢動力滾筒等，大幅降低製造成本。

廣運2018年底新設立「熱傳事業部」，提供企業「散熱」方案。因應AI、物聯網普及應用及5G網路通訊時代的新技術需求，資料中心數伺服器數據運算需求大，導致機房廢熱量非常高，為此機房、數據中心散熱需求強勁，廣運自行開發出「高效散熱雙水冷通道智慧數據中心系統設備」，目前已陸續出貨，並有大型客戶進行產品認證中。