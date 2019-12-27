電信業不放手 5G標金飆746億超預期

5G競標邁入第14天，電信業者誰也不讓誰，標金持續堆高達746.42億元，下周將挑戰800億元大關，在業者不願輕易放棄情況下，標金很有可能一路飆到2020年。

5G競標邁入第14天，標金已經達到新台幣746.42億元，遠超過國家通訊傳播委員會（NCC）設定的440億元，以及市場預期的600億元上下，不只跌破分析師眼鏡，電信業者大呼可怕，連NCC都呼籲業者冷靜。

根據今天下午4時，第140回合的開標結果，最搶手的3.5GHz頻譜，暫時總標金高達732.00億元，每單位的價格也成長至27.20億元，總標金單日增加近43億元，雖比起前幾日速度明顯放緩，但仍無法改變標金持續被堆高的態勢。

一名市場人士觀察，這兩天業者的投標速度以及所提需的求量，可以嗅到一些蛛絲馬跡，確實已有業者覺得標金過高，改採較為保守態度，不過恐怕有業者秉持「不放手，直到頻譜到手」的積極心態，即便堆高標金都要搶到理想的頻譜數量。

這名人士形容，現在五大電信業者的頭都洗了一半，有些人想要快點洗完頭並把頭髮吹乾，但是在現有的競標機制下，只要其中有人還想要繼續洗，其他人就不得不奉陪。

第15天的競標將在下周一登場，標金上看800億元，若是業者間仍持續競逐而不願退讓或是放手，恐怕將會使第一階段的競標戰線拉到2020年，屆時標金將逼近千億元大關。

（中央社）