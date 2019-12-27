MWC前先插旗！傳三星S系列新機2/11發表

即將邁向2020年，極有機會成為2020年首款亮相旗艦機的三星（Samsung）Galaxy S系列，又有最新消息傳出，可能選在2020年2月11日發表。如果成真，那將讓新的S系列手機領先更多選在MWC（全球行動通訊大會）中發表的手機，擁有更寬廣的市場空間。

外媒引述以色列部落格Girafa的說法，指出三星Galaxy新的S系列手機（名稱可能是S11或S20系列），將會選在2020年2月11日發表，但沒有提供任何支持的證據。巧合的是，該部落格指出三星會選在舊金山發表新機，這一點跟曝光三星選在2月18日發表新機的爆料達人i冰宇宙（@UniverseIce）提到的地點相同。若是三星選在2月11日這個日期發表S系列新機，那麼距離MWC 2020展期（2月24日至27日）就有約兩周的之間，在其他競爭對手忙著在MWC發表新機的時刻，三星全新的Galaxy S系列手機很可能已在市場上開始鋪貨，消費者直接購買得到，其優勢不言可喻。

關於三星新一代Galaxy S系列手機，據了解將會大量選搭高通Snapdragon 865 5G晶片，少量選用Exynos 990 5G晶片，可支援雙模5G（NSA非獨立組網／SA獨立組網），新一代螢幕下指紋技術、螢幕尺寸最大的Galaxy S11+（暫定名稱）電池可能來到5000 mAh。而S11系列的三款機種，螢幕尺寸可能是6.2吋、6.7吋以及6.9吋，並將延續採用Infinity-O螢幕設計，頂端中央有開孔（下方為前置相機）。相機預計最高搭載第二代1億畫素感測器，最多四顆鏡頭，相機模組整體採用骨牌式設計（如首圖）。

按照往例，三星新一代S系列手機很可能名稱是S11系列。但日前爆料達人i冰宇宙連發兩條推文，指出三星會選擇Galaxy S20這個名稱，並且這代表了一個新的開始。針對這一點，《9to5google》網站進行了分析。他們認為，三星若為新機器選用Galaxy S20這個名字，起碼有好幾個優點：

（1）可跟其他「十年」品牌區分開來（蘋果iPhone X、Google的 Andorid 10等等）。

（2）正巧跟發表所在年分（2020）相符，更容易記憶。

（3）品牌名稱上，看起來領先了其他對手（蘋果可能為2020年新iPhone取名為iPhone 12系列）。

當然，目前這些討論都是純屬臆測，這些爆料達人所分享的說法，到底是三星已經做好的決定，還只是正在討論中的方案，都有可能，使用者們還是以平常心看待就可以。無論是發表日期、新機名稱，還有最終規格，都得等三星官方最後公布的資訊為準。

而在三星Galaxy S系列新機發表之前，綜合近期報導，三星可能會在2020年初的CES消費性電子大展中發表Galaxy S10 Lite、Galaxy Note 10 Lite手機，除此之外很可能還會推出全球首款5G平板─Galaxy Tab S6 5G。CE展期是2020年1月7日至10日，將會在美國拉斯維加斯舉行。

（中時電子報 黃慧雯）

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